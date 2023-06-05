جمارك دبي تساعد كندا في ضبط نصف طن مواد مخدرة

المصدر: دبي - وام

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نجحت جمارك دبي في تمكين السلطات الكندية من ضبط أكثر من نصف طن «547.495 كيلوغراماً» من المواد المخدرة داخل حاويات شحن كانت قادمة من إحدى الدول الآسيوية ووجهتها النهائية كندا.

ويأتي ذلك في إطار جهود جمارك دبي في التصدي لتهريب المواد المخدرة وإحباط ترويجها عالمياً، من خلال تتبع الشحنات المشبوهة وتمرير المعلومات مع الإدارات الجمركية حول العالم لضبط المواد المخدرة ومنع دخولها إلى الدول الصديقة.

وتحظى جهود جمارك دبي وأنظمتها المتطورة في تتبع الشحنات المشبوهة، وتمرير المعلومات للسلطات الجمركية في مختلف الدول، بأصداء عالمية واسعة، حيث أسهمت جمارك دبي في مكافحة الجرائم العابرة للحدود والتصدي لتهريب الممنوعات بكل أشكالها وأنواعها على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي لحماية المجتمعات من أضرارها.

علاقات

وأكد أحمد محبوب مصبح، المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن جمارك دبي تعمل على تعزيز العلاقات المشتركة بين دولة الإمارات والدول الصديقة بتسهيل العمليات التجارية وزيادة التبادل التجاري، وكذلك التعاون المشترك في مجال مكافحة الجرائم المنظمة، وهو ما يلقى صدى طيباً لدى منظمتي التجارة والجمارك العالميتين، وأيضاً لدى منظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول»، كما يعزز من موقع الإمارات على مؤشرات التنافسية العالمية.

ولفت إلى جهود الدائرة في دعم السلطات الكندية لضبط هذه الكمية الضخمة من المواد المخدرة، مثمناً دور ضباط جمارك دبي في تحليل المعلومات الاستخباراتية وتتبع الشحنات، وتبادل المعلومات والخبرات في جميع المجالات المتعلقة بطبيعة العمل الأمني والجمركي مع الجهات كافة.

وأكد الدكتور خالد خلفان المنصوري، مدير إدارة الاستخبارات الجمركية في جمارك دبي، أن مكافحة الجريمة الدولية من أولويات العمل في جمارك دبي بهدف تعزيز مكانة الدولة على صعيد الأمن العالمي، من خلال تسخير جميع الإمكانات من أجل حماية سلسلة الإمداد العالمية، حيث تتمتع جمارك دبي بأنظمة مبتكرة تم تطويرها داخلياً بالاعتماد على كادرها البشري، تهدف إلى تحليل البيانات ورصد العمليات الخطرة.

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