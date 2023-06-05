شرطة دبي تناقش في ورشة مخاطر استنشاق أول أكسيد الكربون

المصدر: دبي - البيان

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شهد اللواء أحمد ثاني بن غليطة، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بشرطة دبي، انطلاق ورشة عمل حول مخاطر استنشاق غاز أول أكسيد الكربون بالمركبات، بحضور عدد من مديري مراكز الشرطة ومديري الإدارات الفرعية في الإدارات العامة، ومجموعة من المُختصين من الشركاء الخارجيين.

وأكد اللواء أحمد بن غليطة، أن القيادة العامة لشرطة دبي، حريصة على تفعيل ودعم منظومة الشراكة والتعاون مع الشركاء الخارجيين، في سبيل تطوير آليات العمل، والوقوف على التحديات للخروج بحلول تعزز تحقيق أهداف شرطة دبي وتوجهاتها في تعزيز الأمن والأمان والسلامة العامة.

وبيّن أن هذه الورشة، تأتي في إطار العمل المشترك لبحث سبل المكافحة والتوعية بإحدى الممارسات الخاطئة التي يقوم بها أفراد من المجتمع، والمتمثلة في تشغيل المركبة في مكان مغلق دون تهوية كافية، الأمر الذي يعرضهم لخطر التسمم بغاز أول أكسيد الكربون أو الوفاة، وهو ما نطلق عليه اسم «القاتل الصامت».

وأوضح أن خطر التعرض للتسمم بأول أكسيد الكربون، يكمن في عدم وجود رائحة أو لون لهذا الغاز، الأمر الذي يصعب اكتشاف وجود الغاز وارتفاع تركيزه في مكان مُغلق، لافتاً إلى أن أعراضه تتمثل في الصداع والشعور بالنعاس والإرهاق والخمول، فيدخل الشخص في غيبوبة دون إدراكه لخطورة ما يتعرض له، مشدداً على ضرورة تكثيف وتوحيد الجهود بين كافة الجهات المعنية للتوعية بخورة الغاز، وبحث سبل وضع تدابير وإجراءات سلامة آمنة تقي الأفراد من التعرض لخطر التسمم بأول أكسيد الكربون.

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