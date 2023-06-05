حالة مدارية محتملة جنوب بحر العرب نهاية الأسبوع ولا تأثير في الإمارات

المصدر: أبوظبي - وام

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أوضح المركز الوطني للأرصاد، أن التوقعات الجوية تشير إلى احتمال تشكّل حالة مدارية جنوب بحر العرب نهاية هذا الأسبوع، مؤكداً أنه لا يوجد أي تأثير في الدولة خلال هذا الأسبوع حال تشكّلها.

نماذج

وقال إنه لا تزال بعض النماذج العددية تشير إلى احتمال تشكّل حالة مدارية جنوب بحر العرب نهاية هذا الأسبوع، حيث لا تزال هناك اختلافات بين النماذج العددية في التوقعات بمكان تكون الحالة وتوقيتها ومسارها، فيما تشير بعض هذه النماذج إلى تكوّن منخفض مداري يوم 8 يونيو عند السواحل الجنوبية الغربية للهند، ثم يتحرك لشمال بحر العرب باتجاه السواحل الهندية والباكستانية، بينما تشير نماذج عددية أخرى إلى تكون مخفض مداري ضعيف جنوب بحر العرب باتجاه الغرب عند جزيرة سقطرى.

وأكد المركز أنه يتابع الوضع على مدار الساعة ومستمر بالموافاة بآخر المستجدات، داعياً الجميع إلى ضرورة متابعة النشرات والتقارير الصادرة من المركز وعدم تداول الشائعات.

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