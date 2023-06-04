مكتوم بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة أرملة عبد الوهاب كلداري

المصدر: وام

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قدَّم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، واجب العزاء في وفاة المغفور لها بدرية محمد عبد القادر عباس أرملة المرحوم عبد الوهاب إبراهيم كلداري ووالدة كل من أحمد عبد الوهاب كلداري وإلياس عبد الوهاب كلداري ومصطفى عبد الوهاب كلداري وراشد عبد الوهاب كلداري ومحمد عبد الوهاب كلداري وذلك بمجلس العزاء بدبي.

وأعرب سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم عن صادق تعازيه لأسرة وذوي الفقيدة، داعياً الله العلى القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

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