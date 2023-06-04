عبدالرحمن العويس: نحرص على تلقي المواطنين أفضل خدمات علاجية في الخارج

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

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أكد معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على توفير أفضل سبل الرعاية للمرضى المواطنين، الذين يتم إيفادهم للعلاج في الخارج سواء من حيث اختيار المنشآت الصحية التي يتم التعاقد معها وفق معايير الكفاءة والتميز في تقديم الخدمات العلاجية، أو من حيث تسهيل الإجراءات التي تضمن للمريض سهولة وسرعة التواصل مع جهة العلاج خارج الدولة.

وأوضح بأن الملحقيات الصحية تقوم بدور مهم في تقييم المنشئات الصحية قبل التعاقد معها بالتنسيق مع سفارات الدولة، للتأكد من كونها معتمدة ومعترف بها وشهود لها بالكفاءة، حيث لابد من أن تتوافر في المنشأة الصحية سواء المستشفيات أو المراكز الطبية الكفاءة والجودة فلا يتم التعاقد مع أي من المستشفيات أو المراكز الطبية إلا بعد التأكد من مستوى كفاءة وجودة الرعاية الصحية التي تقدمها للمرضى.

وأكد معاليه في رسالة رسمية تسلمها المجلس الوطني الاتحادي، وقام بنشرها في تقرير أصدره الأربعاء الماضي، بأن الجهات المعنية والتابعة للدولة في الخارج، تتولى بعد إكمال المريض المواطن المبتعث لإجراءات العلاج، مهام تقييم تجربة المريض، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع، تعد إحدى الجهات التي تتولى إيفاد المرضى المواطنين إلى الخارج للعلاج، حيث يوجد بالدولة أكثر من جهة تقوم بهذا الإجراء.

وأفاد معالي عبدالرحمن بن محمد العويس: "يستمر التقييم بعد التعاقد مع المستشفيات والمراكز الطبية في الخارج من خلال متابعتنا للحالات المرضية التي أوكلت إليها، حيث يعد قياس رضا المرضى من أهم المؤشرات التي تؤخذ في الاعتبار لتقييم المستشفيات والمراكز الطبية التي يتم التعامل معها".

وتابع: "رغم الدور الذي تقوم به الملحقيات الصحية في اختيار وتقييم المستشفيات، فأحياناً تتولى اللجان الطبية المختصة بالعلاج خارج الدولة والتي تضم خبراء استشاريين في التخصصات المختلفة بالتوصية على مستشفى معين، بالتنسيق مع الملحقيات الصحية حسب ظروف حالة المريض بعد فحص كافة المستندات الطبية التي يتقدم بها إلى اللجنة، وذلك وفق معايير طبية محددة".

أما فيما يتعلق بالإجراءات التي يتم اتخاذها في الحلات الطارئة التي تقع في خارج نطاق المدينة التي يتم التعاقد مع مستشفياتها، قال معالي وزير الصحة ووقاية المجتمع،: في الحالات الخارجية عن الإرادة والتي يتوجه فيها المريض إلى أقرب مستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة أو العلاج العاجل، تقوم الملحقيات الصحية بمتابعة حالة المريض وتقديم الخدمات اللازمة له حسبما تقتضية ظروف كل حالة.

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