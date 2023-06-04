الوطني للأرصاد: الإمارات خارج نطاق تأثير الحالة المدارية في بحر العرب

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد المركز الوطني للأرصاد عدم تأثر الدولة بالحالة المدارية المحتمل تشكلها جنوب بحر العرب نهاية الأسبوع المقبل.

وقال المركز في بيان، اليوم، حول الحالة المدارية المحتملة في بحر العرب: "تظهر بعض النماذج العددية احتمال تشكل حالة مدارية جنوب بحر العرب نهاية الأسبوع المقبل، غير أن هناك تبايناً بين النماذج العددية في التوقعات بمكان الحالة وتوقيتها ومسارها".

وأشار المركز الوطني للأرصاد إلى متابعته الحثيثة للوضع، لافتاً إلى حرصه على موافاة الجميع بآخر المستجدات، مناشداً الجميع بضرورة متابعة النشرات والتقارير الصادرة من المركز وعدم تداول الإشاعات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز