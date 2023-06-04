شرطة أبوظبي وأدنوك للتوزيع تفتتحان مسارين لفحص المركبات الكهربائية

المصدر: أبوظبي - وام

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افتتحت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بالتعاون مع شركة أدنوك للتوزيع، مسارين جديدين لفحص المركبات الكهربائية؛ الأول في أبوظبي بمركز فحص المركبات أدنوك في منطقة المرور، والثاني في العين بمركز فحص المركبات في البطين لخدمة مالكي السيارات الكهربائية، بهدف إعطائهم الأولوية في فحص مركباتهم في تلك المسارات المعدة خصيصاً لهم وتطبيقاً لاستراتيجيتها الرامية إلى إسعاد أفراد المجتمع كافة والاهتمام باستباق وجودة الخدمات وتعزيز مفهوم جودة الحياة للجميع.

وأوضح العميد محمد البريك العامري مدير مديرية ترخيص السائقين والآليات بقطاع العمليات المركزية أن افتتاح المسارين يأتي خطوة غير مسبوقة تهدف إلى تحقيق الأهداف المنشودة والمشتركة بين الجانبين والوصول إلى مستويات قياسية في رضا المتعاملين ضمن التوجهات الحكومية بتوفير خدمات مبتكرة والوصول إلى جميع الفئات في أقرب مقر إليهم.

وأشار إلى أن مديرية ترخيص السائقين والآليات بشرطة أبوظبي تسعى بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي شركة أدنوك للتوزيع إلى تقديم خدمات متميزة واستثنائية.

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