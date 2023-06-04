صقر غباش يشارك في مراسم تنصيب أردوغان

المصدر: أنقرة - وام

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شارك معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي في مراسم حفل تنصيب رجب طيب أردوغان رئيساً للجمهورية التركية الصديقة لولاية رئاسية جديدة، التي أقيمت أمس في المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة.

تحيات

ونقل معاليه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنيات سموه للرئيس التركي بدوام التوفيق والنجاح في مهامه وتحقيق كل ما يتطلع إليه الشعب التركي الصديق نحو التقدم والرخاء.

شكر

من جانبه، حمّل رئيس جمهورية تركيا، معاليه، تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، معرباً عن خالص شكره وتقديره لمشاركة دولة الإمارات في مراسم التنصيب، متمنياً للدولة دوام التقدم والازدهار.

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