ختام فعاليات برنامج مستجدات صمامات القلب

المصدر: دبي- البيان

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اختتمت «الجمعية الخليجية لقسطرة القلب»، أمس، نسختها الثانية من «البرنامج التعليمي الطبي»، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط «لمناقشة المستجدات المتعلقة بصمامات القلب»، الذي تناول أحدث ما توصل إليه العلم في ما يتعلق بأمراض القلب والشرايين وعمليات القسطرة القلبية.

ويهدف هذا الحدث، الذي عُقد من 2 إلى 3 يونيو في فندق كونراد بدبي إلى نشر الوعي بأهمية جراحات القلب والقسطرة، التي تعد السبب الرئيسي للوفيات حول العالم، بما فيها دول الخليج العربي، لتسليط الضوء على أبرز ما توصلت إليه العلاجات والأبحاث حول العالم في هذا المجال.

وشهد الحدث الفريد من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حضور أكثر من 320 مشاركاً من الشرق الأوسط والعالم.

وتناول المتخصصون في مجال الرعاية الصحية وأمراض القلب عدداً من المواضيع حول تبني أحدث التقنيات والعلاجات حول العالم في مجال الجراحات القلبية والقسطرة، كما تم عرض أبرز التحديات التي تواجه القطاع، إلى جانب عمليات بث مباشر على مدى يومين متتاليين، عبر التقنيات الحديثة من عدد من المستشفيات في المنطقة، بما فيها حالة خاصة، تم بثها من مستشفى القاسمي.

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