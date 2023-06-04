الجامعة القاسمية تنظم ملتقى الصناعة المالية الإسلامية

المصدر: الشارقة - وام

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افتتح جمال الطريفي، رئيس الجامعة القاسمية، أعمال الملتقى التدريبي الدولي الخامس في الصناعة المالية الإسلامية، الذي ينظمه مركز الشارقة للاقتصاد الإسلامي بالجامعة القاسمية بمشاركة نخبة من المتحدثين والمدربين في مختلف المؤسسات المصرفية الإسلامية بالدولة.

ويتناول الملتقى عدداً من الموضوعات الاقتصادية المهمة، كنموذج البنك الإسلامي الرقمي، والتدقيق الشرعي الداخلي في المصارف الإسلامية، وأنماط التمويل المختلفة، وتحليل الأسهم في المصارف الإسلامية، والتحكيم التجاري الإسلامي، والحوكمة الشرعية في المصارف الإسلامية بدولة الإمارات.

ويستضيف الملتقى 110 متدربين في عدد من الورش التطبيقية التي تم تنظيمها على هامش الملتقى.

وقال رئيس الجامعة القاسمية، في كلمته، إن تنظيم الملتقى يأتي انعكاساً لدور الجامعة في التواصل مع مؤسسات المجتمع وربط البحث العلمي باحتياجات القوى البشرية في مجال الصناعة المالية والمصرفية الإسلامية وتنمية مهارات العاملين بها. وأوضح أن هذا الملتقى يرسخ لرؤية الجامعة القاسمية ورسالتها العالمية التي خطها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مؤسس الجامعة القاسمية، بتفعيل دور الجامعة.

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