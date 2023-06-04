بمشاركة الإمارات.. اختتام المنتدى العربي للتنمية المجتمعية في المغرب

المصدر: الدار البيضاء- وام

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اختتمت جمعية الإمارات للتطوع، ومجموعة جمعيات ومنظمات مجتمعية من 14 دولة عربية، مشاركتها في أعمال الدورة الرابعة للمنتدى العربي للتنمية المجتمعية، الذي نظمه المركز المغربي للتطوع والمواطنة بالدار البيضاء، بالتعاون مع إدارة منظمات المجتمع المدني بقطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبالشراكة مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالمغرب، وبدعم من الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، تحت شعار «التمكين الرقمي رافعة لتعزيز ريادة المجتمع المدني».

وقالت سحر أحمد العوبد رئيس مجلس الإدارة جمعية الإمارات للتطوع «إن المنتدى أوصى بتعزيز عمل المجتمع المدني بالدول العربية، ودعا إلى ضرورة التصدي للتحديات المتعلقة بالرقمنة وأنظمة الحكومة الإلكترونية، على أن يكون هناك تنسيق وتعاون بين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني، وضبط وتفعيل التشريعات والقوانين المتعلقة بالرقمنة وآلياتها، وتضمينها في أعمال وأنشطة منظمات المجتمع المدني العربية».

جهد

وأضافت «كما دعا إلى بذل مزيد من الجهد من أجل الإدماج الرقمي وتعميمه عن طريق إنشاء نوادٍ رقمية بالمؤسسات التربوية والجامعية، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، والتوعية بأهمية الأمن السيبراني، وتأمين اليقظة التكنولوجية وسلامة المنظومات والشبكات المعلوماتية».

وطالب المنتدى بتسليط الضوء على الأبعاد الحقيقية للتحول الرقمي، لتأهيل كوادر المجتمع المدني العربية، ودعم قدراتهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، واستحداث آليات تبرز الدور المتنامي لمنظمات المجتمع المدني في المنطقة العربية، وتتوافق مع معطيات التنمية المستدامة عن طريق مواكبة التطور التكنولوجي، بما يضمن للمؤسسة التواصل مع الأجيال الجديدة ذات المهارة التقنية العالية.

وشدد على أهمية التحول الرقمي في اختيار وفرز واستهداف متطوعين لديهم صفات وخصائص تتناسب مع التوجهات والأهداف العامة لمنظمات المجتمع المدني، عن طريق تحيين المعلومات الشخصية والجغرافية التي توفرها هذه الأدوات، وإنشاء قاعدة بيانات لأعضاء المنتدى العربي للتنمية المجتمعية، للتواصل وتنسيق العمل في ما بينهم، وفي إطار يتيح حرية الوصول للمعلومات، بالإضافة إلى الاستقامة من الرقمنة والتكنولوجيا في نشر ثقافة التطوع، من خلال إبراز الجانب الثقافي والأخلاقي في خلق مجتمعات متماسكة، تعمل على خدمة أوطانها، وتواجه الظواهر السلبية.وأكدت عواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالمغرب، خلال الجلسة الرئيسة للمنتدى، الأهمية الكبيرة للمنتدى، باعتباره مجالاً متاحاً للتشاور والحوار لهيئات المجتمع المدني للدول العربية المشاركة، وفرصة لتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأشارت إلى أن المنتدى شكل أيضاً فرصة لتسليط الضوء على الأبعاد الحقيقية للتحول الرقمي.

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