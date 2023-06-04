بتوجيهات محمد بن راشد .. مساعدات إغاثية إضافية للمتضررين من أحداث السودان

المصدر: دبي ـ رامي عايش

ت + ت - الحجم الطبيعي

بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سيرت المدينة العالمية للخدمات الإنسانية رحلة جوية ثالثة من المساعدات المخصصة للمتضررين من الأزمة في السودان والتي قدمتها منظمة الصحة العالمية من مستودعاتها في المدينة.

ونقلت المدينة على متن طائرة خاصة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، أكثر من 10 أطنان مترية من المواد الضرورية للإغاثة، إلى أسوان جنوبي مصر، والتي تعد بمثابة بوابة محورية لتوزيع المساعدات في تلك المنطقة.

واحتوت المساعدات على مواد طبية أساسية، يقدر عدد المستفيدين منها بشكل مباشر نحو 49 ألف شخص في حاجة ماسة إلى المساعدة.

وأعرب معالي محمد إبراهيم الشيباني، رئيس اللجنة العليا للإشراف على المدينة العالمية للخدمات الإنسانية، عن امتنانه للدعم المقدم من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، لهذه الجهود الإغاثية المهمة، مجدداً معاليه التزام المدينة بتقديم المساعدة الفورية والمنقذة لحياة الكثير من المتضررين جرّاء الأزمة السودانية.

وقال معاليه: «بالتنسيق الوثيق مع منظمة الصحة العالمية، أنجزت المدينة العالمية للخدمات الإنسانية بنجاح الشحنة الجوية الثالثة للإغاثة لتلبية الاحتياجات الملحة للسكان المتضررين وتعزيز دورها كداعم رئيسي للأفراد المحتاجين».

التزام راسخ

وأكد معاليه التزام «المدينة» الراسخ بالتخفيف من المعاناة الناجمة عن الأزمة المستمرة في السودان، مشيراً إلى أنه «على مدار الـ20عاماً الأخيرة، التزمت المدينة بتقديم مساعدات إنسانية حيوية للأشخاص المحتاجين في جميع أنحاء العالم، ومن خلال هذا الأداء المتميز برزت دبي في الصدارة كأكبر مركز عالمي للجهود الإنسانية، حيث لعبت المدينة دوراً حاسماً في تعزيز هذا التحول الإيجابي».

وقال رئيس اللجنة العليا للإشراف على «المدينة»: «سنواصل عملنا لخلق الأثر الفارق في حياة الفئات الأكثر ضعفاً عندما تكون في أمس الحاجة إليها».

دور محوري

من ناحيته ، قال روبرت بلانشارد من فريق عمليات الطوارئ التابع لمنظمة الصحة العالمية في دبي، إن الدعم المقدم من المدينة العالمية للخدمات الإنسانية وحكومة دبي ودولة الإمارات عزز عمل برنامج الطوارئ الصحية للمنظمة والجهود المستمرة للاستجابة وحماية صحة السكان الأكثر ضعفاً في العالم.

وأضاف: «يواصل المركز اللوجستي لمنظمة الصحة العالمية في دبي لعب دور حيوي في الاستجابة لحالات الطوارئ الصحية الحادة في جميع أنحاء العالم، وجراء الأزمة في السودان، برزت الاستجابة السريعة للمنظمة من خلال التسليم الفوري للأدوية الأساسية إلى جانب المستلزمات الطبية الخاصة بمعالجة الصدمات والجراحة عبر طائرتين مستأجرتين، مما يوفر دعماً للأشخاص الذين يحتاجون إلى الرعاية الصحية في السودان».

وتابع المسؤول الأممي قائلاً: «كوننا مدركين لحالة الضغط على المرافق الصحية عند الحدود في مصر، تقوم منظمة الصحة العالمية بإرسال 10 أطنان مترية إضافية من المستلزمات والإمدادات الطبية إلى أسوان لتلبي الاحتياجات الطبية إلى ما يقرب من 49000 مريض وصلوا من السودان إلى مصر، حيث تشمل الإمدادات الصحية مجموعات أدوات الأمراض غير المعدية لعلاج ارتفاع ضغط الدم والسكري، إضافة إلى مجموعات أدوات سوء التغذية الحاد للأطفال لتوفير الرعاية الفورية لأكثر من 4000 طفل».

وأوضح أن «رحلة الأمس» هي الرحلة الـ13 التي يتم إرسالها من المركز اللوجستي لمنظمة الصحة العالمية خلال العام الجاري ، «مما يؤكد الطلب المتزايد على الإمدادات الصحية استجابة لحالات الطوارئ في جميع أنحاء العالم».

وأضاف: «تمثل رحلة الإمدادات العاجلة خطوة مهمة لمعالجة الوضع الإنساني المزري، وتبقى المدينة العالمية للخدمات الإنسانية ملتزمة بالمساندة وتقديم الدعم والوصول إلى كل شخص يحتاج إلى المساعدة».

مساعدات سابقة

وكانت «المدينة العالمية» سيرت الشهر الماضي بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، شحنتي إغاثة للمتضررين من الصراع الدائر في السودان، حملت الأولى على متنها 80 طناً مترياً من الإمدادات الأساسية التي تم شحنها من المخزون العالمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في دبي، بتمويل من صندوق الأثر الإنساني العالمي التابع للمدينة.

أما الشحنة الثانية فحملت على متنها قرابة 32 طناً مترياً من الإمدادات الأساسية التي شُحنت من مخزون المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في مستودعات المدينة في دبي، استجابة للأزمة الإنسانية الطارئة ذاتها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز