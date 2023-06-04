شرطة أبوظبي تحارب المخدرات بـ«فرصة أمل»

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

خلال مشاركة شرطة أبوظبي بورقة عمل | من المصدر

شاركت مديرية مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي بورقة عمل حول برنامج «فرصة أمل» في ملتقى الوقاية من المخدرات، الذي نظمته وزارة الداخلية في مركز التسوق سيتي سنتر الزاهية بالشارقة، ضمن فعاليات «اليوم الدولي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والإتجار غير المشروع بها» تحت شعار «شاركنا لنمنعها».

وأكد العميد طاهر غريب الظاهري مدير مديرية مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي أن «فرصة أمل» أسهمت بدور رائد في تشجيع مرضى الإدمان على المبادرة إلى طلب العلاج، وتفعيل الشراكة المجتمعية، للحد من انتشار آفة المواد المخدرة، وتعزيز العلاقات الإيجابية بين أفراد المجتمع.

وأشاد بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية والمدنية، وحرص العديد من المؤسسات على التكاتف المجتمعي ضد خطر المخدرات، مما أسهم في تحقيق نتائج إيجابية في تقديم أفضل الخدمات، لمساعدة المتعاطين على العلاج منها والتوعية بأضرارها، والآثار المترتبة على إدمانها.

وأوضح المقدم محمد سليم العامري نائب مدير إدارة مكافحة المخدرات في العين أن شرطة أبوظبي تمد يد العون للمتعاطين المبادرين للعلاج، من خلال برنامج فرصة أمل، وتهتم بشكل كبير بتوعية المجتمع بأضرار المواد المخدرة والآثار المترتبة على إدمانها.

ودعا خلال تقديمه ورقة العمل إلى ضرورة توعية أفراد الأسرة، وتثقيفهم بأهمية التعاون مع الجهات المعنية بعلاج المدمنين وتعريفهم ببرنامج فرصة أمل، والاطلاع على أهداف البرنامج وكيفية التقدم لطلب العلاج، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لشرطة أبوظبي فرصة أمل «adpolice.gov.ae»، والتواصل بما يضمن السرية التامة مع خدمة أمان عبر 6 قنوات: هي الهاتف «8002626»، والاتصال الدولي «009718002626»، والرسائل النصية «2828»، والتطبيق الذكي ADPolice والموقع الإلكتروني https://www.adpolice.gov.ae/ar/aman/Pages/default.aspx، والبريد الإلكترونيaman@adpolice.gov.ae.

وأوضح أن التقدم للعلاج حق يضمنه القانون، حيث لا يتعرض متعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية إذا ما تقدم من تلقاء نفسه أو أي من أقاربه حتى الدرجة الثانية لأية عقوبات قانونية من أي نوع، وفقاً للمادة رقم 89 من قانون مكافحة المخدرات لعام 2021.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز