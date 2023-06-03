خلال 2022.. هيئة كهرباء ومياه دبي تنجز 64 كيلومتراً من تمديدات نقل المياه الرئيسية

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أنجزت هيئة كهرباء ومياه دبي تمديد خطوط نقل مياه رئيسية في عدة مناطق في دبي، خلال العام 2022، بكلفة تقارب 358 مليون درهم، وبأطوال تصل إلى 64 كيلومتراً للأنابيب بأقطار 600 و900 و1200 ملم في مناطق عدة في دبي.

واشتملت أعمال تمديد خطوط النقل على أنظمة تحكم ومراقبة عن بعد، لإتاحة التحكم في شبكة نقل المياه الرئيسية بشكل فعّال على مدار الساعة عن طريق صمّامات آلية تُدار عن بُعد في مركز التحكم مما يساهم في عزل الأعطال في أقل وقت ممكن، ويقلل الفاقد من المياه في الشبكة، كما تضمنت توريد وتركيب وفحص وتشغيل أنابيب نقل المياه من الزجاج المقوى (GRE) بأقطار مختلفة.

التزام

وأشار معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إلى التزام الهيئة بتطوير شبكة المياه في دبي لتعزيز كفاءتها واعتماديتها، ورفع كميات التدفق المائي لتلبية احتياجات المتعاملين الحالية والمستقبلية، وتوفير خدماتها لأكثر من مليون و150 ألف متعامل في دبي وفق أعلى معايير الجودة والتوافرية والاعتمادية والكفاءة، والوفاء بحجم الطلب المتزايد، إضافة إلى زيادة المخزون الاحتياطي من المياه. وتصل قدرة الهيئة الإنتاجية الإجمالية من المياه المحلاة إلى 490 مليون جالون يومياً.

وأضاف الطاير: "تستثمر الهيئة شبكتها الذكية المتقدمة وأحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لتعزيز ريادتها وتميزها العالمي في مجال خفض الفاقد في شبكات المياه، حيث تفوقت الهيئة على نظيراتها على مستوى العالم، وحققت إحدى أدنى النسب المسجلة على مستوى العالم في مجال نسبة الفاقد في شبكات المياه، وسجلت عام 2022 نسبة 4.5% مقارنة مع 15% في أمريكا الشمالية، مما يؤكد مكانتها بوصفها واحدة من أبرز المؤسسات الخدماتية حول العالم وأكثرها تميزاً في جميع المجالات".

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز