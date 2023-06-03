بلدية الذيد تنفذ 10.7 آلاف جولة تفتيشية

المصدر: الشارقة ـ عصام الدين عوض

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كشف أحمد مصبح الطنيجي رئيس قسم الصحة العامة ببلدية مدينة الذيد تنفيذ 10 آلاف و744 جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية.

وذلك خلال الأشهر الخمسة الماضية، أسفرت عن تحرير 200 مخالفة، و1120 إنذاراً بحق المنشآت الغذائية غير الملتزمة بالاشتراطات والمعايير الصحية والبلدية، كما صادرت طنين من المواد الجافة، و1614 لتراً من المواد السائلة، وطناً من الأسماك واللحوم والخضروات والفواكه.

وقال الطنيجي: إن هذه الجولات تأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها البلدية للحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين، ولضمان أن تلك المنشآت الغذائية ملتزمة بأعلى معايير السلامة الغذائية، وشملت الجولات عدداً من الأنشطة، بما في ذلك التفتيش الدوري على المنشآت، وتقييم العمليات، والإجراءات المتبعة فيها، وتوجيه الإرشادات والنصائح اللازمة لتحسين مستوى السلامة الغذائية.

كما شملت الجولات جميع المنشآت الغذائية التابعة لمدينة الذيد، بما في ذلك المطاعم، والمخابز والمحلات التجارية، والمصانع الغذائية، والأسواق الشعبية وغيرها من المنشآت الغذائية.

جاهزية

وأكد الطنيجي جاهزية البلدية للاستجابة لكل الأخطار الغذائية، والبلاغات على مدار الساعة، مشدداً على أهمية التزام متداولي الغذاء بالحفاظ على النظافة الشخصية، وضرورة اتباع الإرشادات الخاصة بمتداولي الغذاء، وعكسها على جميع العمليات والممارسات داخل المنشأة، لضمان سلامة الغذاء المتداول لكافة المستهلكين.

ودعا رئيس قسم الصحة العامة ببلدية مدينة الذيد كافة العاملين في المنشآت الصحية، ومحال بيع الأغذية إلى الالتزام والتحلي بروح المسؤولية، والتقيد باللوائح والقوانين والشروط المنظمة لعملهم، مناشداً كافة المستهلكين بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو تجاوزات يتم رصدها.

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