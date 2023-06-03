عبدالله بن زايد: حريصون على تعزيز التعاون مع دول «بريكس»

المصدر: كيب تاون - وام

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التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، على هامش اجتماع «أصدقاء بريكس» في كيب تاون بجنوب أفريقيا، وزراء خارجية روسيا الاتحادية وإيران وجنوب أفريقيا والبرازيل والهند، وبحث معهم العلاقات الثنائية، مؤكداً سموه حرص الإمارات على تعزيز التعاون مع دول مجموعة «بريكس».

روسيا الاتحادية

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية، وذلك على هامش اجتماع «أصدقاء بريكس» في كيب تاون بجنوب أفريقيا.

وجرى في اللقاء بحث علاقات الصداقة، والشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية، وسبل تعميقها في المجالات كافة.

كما استعرض سموه ووزير الخارجية الروسي عدداً من الملفات المرتبطة بجدول أعمال الاجتماع، وبحثا المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر في شأنها.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في اللقاء، أن العلاقات الإماراتية الروسية تستند إلى أسس راسخة من التفاهم والاحترام المتبادل والتعاون المثمر والبنّاء، وتشهد نمواً متسارعاً وخاصة بعد التوقيع على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في سنة 2018.

وأشار سموه إلى حرص البلدين الصديقين على تطوير هذه العلاقات ودفع آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة بما يعود بالنفع على شعبيهما ويحقق مصالحهما المتبادلة.

وأعرب سموه عن تطلع دولة الإمارات إلى تعزيز التعاون مع دول مجموعة «بريكس»، ودعم العمل متعدد الأطراف الهادف إلى تحقيق التنمية في المجتمعات كافة، وحفظ السلم والأمن الدوليين، وترسيخ مستقبل مزدهر للأجيال القادمة.

إيران

فقد التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان وزير خارجية إيران.

تم خلال اللقاء بحث سبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين إلى الأمام، وتعزيز التعاون بما يحقق مصالحهما المشتركة ويعزز أمن واستقرار وازدهار المنطقة.

وتبادل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ونظيره الإيراني وجهات النظر تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك والمستجدات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى الأوضاع في المنطقة.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء، أن دولة الإمارات تؤمن بأهمية بناء جسور التواصل الإيجابي والتعاون المثمر مع دول المنطقة، وترسيخ مفاهيم حسن الجوار بما يسهم في إرساء السلام والاستقرار وتحقيق التنمية والازدهار لشعوبها.

جنوب أفريقيا

كما التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ناليدي باندور وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، وناقش سموه ووزيرة خارجية جنوب أفريقيا علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وسبل الارتقاء بها وتعزيزها بما يخدم أهدافهما التنموية ومصالحهما المتبادلة ويعود بالخير على شعبيهما.

كما استعرض الجانبان عدداً من الملفات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، وسبل تعزيز التعاون المشترك بين دولة الإمارات ومجموعة «بريكس».

وتطرق سموه وناليدي باندور خلال الاجتماع إلى الأوضاع في المنطقة والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وشكر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ناليدي باندور على دعوة سموه للمشاركة في اجتماع «أصدقاء بريكس»، مؤكداً حرص دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على ترسيخ علاقات متنامية ومزدهرة مع جنوب أفريقيا.

وأشار سموه إلى أن جنوب أفريقيا شريك مهم لدولة الإمارات، والعلاقات بين البلدين قائمة على أسس راسخة من الاحترام المتبادل والتفاهم، وتهدف إلى التعاون المثمر في شتى المجالات بما يلبي طموحات البلدين الصديقين في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأعرب سموه عن تطلعه إلى مشاركة جنوب أفريقيا في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» العام الجاري في مدينة إكسبو دبي، بما يسهم في تعزيز العمل المناخي العالمي.

من جانبها أكدت ناليدي باندور متانة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجنوب أفريقيا، معربة عن تطلعها لتعزيز آفاق التعاون والشراكة مع دولة الإمارات في المجالات كافة.

البرازيل

كما التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية ماورو فييرا وزير خارجية جمهورية البرازيل الاتحادية، وذلك على هامش اجتماع «أصدقاء بريكس» في مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا. وتم خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة وسبل تعميق الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والبرازيل في المجالات كافة، ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة المتجددة والعمل المناخي.

واستعرض الجانبان عدداً من القضايا المرتبطة بجدول أعمال اجتماع «أصدقاء بريكس» وتبادلا وجهات النظر بشأنها. كما استعرض سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وماورو فييرا مخرجات الزيارة الرسمية التي قام بها لويس إيناسيو لولا داسيلفا، رئيس البرازيل إلى دولة الإمارات الشهر الماضي، ودورها المهم في تعزيز آفاق التعاون الاستراتيجي والشراكة بين البلدين في القطاعات كافة.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، عمق علاقات الصداقة بين دولة الإمارات وجمهورية البرازيل الاتحادية، مشيراً إلى أن البلدين الصديقين لديهما إرادة صلبة ورغبة قوية في دفع آفاق التعاون والشراكة نحو آفاق أرحب من النمو والتطور، بما يدعم رؤيتهما لتحقيق الازدهار الاقتصادي المستدام والتنمية لشعبيهما.

وأضاف سموه، إن دولة الإمارات تتطلع إلى العمل مع البرازيل في إطار مجموعة «بريكس»، وذلك بما يخدم أهداف هذه المجموعة في دعم التنمية بالمجتمعات، وترسيخ السلام والاستقرار العالمي. وأعرب سموه عن تطلعه لمشاركة جمهورية البرازيل الاتحادية في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، الذي يعقد نوفمبر المقبل في مدينة إكسبو دبي.

الهند

من جهة أخرى، التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند، وذلك على هامش اجتماع «أصدقاء بريكس» في مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الاستراتيجية والتعاون المشترك والشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند الصديقة، ومخرجاتها بعد مرور نحو عام على إطلاقها، ودورها المهم في تحقيق الازدهار الاقتصادي المستدام للبلدين.

كما بحث سموه والدكتور سوبرامنيام جاي شانكار عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك المرتبطة بجدول أعمال اجتماع «أصدقاء بريكس»، وسبل تعزيز التعاون بين مجموعة بريكس ودولة الإمارات.

وتناولت المباحثات المستجدات الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأنها. وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء، أن دولة الإمارات وجمهورية الهند ترتبطان بعلاقات تاريخية واستراتيجية راسخة، شهدت مراحل مزدهرة عديدة من العمل المشترك والتعاون الثنائي المثمر في المجالات كافة.

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