4 أسئلة أمام ممثلي الحكومة في جلسة «المجلس الوطني» الـ 12

المصدر: أبوظبي - البيان

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يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الـ12 من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الـ17، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، يوم الأربعاء المقبل الموافق 7 يونيو الجاري، في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، ويناقش خلالها موضوع سياسة الحكومة بشأن تنظيم التعليم العالي الخاص، ويوجه 4 أسئلة إلى ممثلي الحكومة.

ووفق جدول أعمال الجلسة، ستوجه سمية عبدالله السويدي، سؤالاً إلى معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، حول «نظام التسريع في المدارس الحكومية»، فيما ستوجه عائشة محمد الملا سؤالاً آخر لمعاليه حول «قبول الطلبة المصابين بمرض السكري في المدارس».

كما سيوجه أحمد عبدالله الشحي سؤالاً إلى معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة رئيسة مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، حول «الموجهون التربويون الفنيون»، فيما سيوجه سعيد راشد العابدي سؤالاً إلى معالي سارة عوض مسلم وزيرة دولة للتعليم المبكر رئيس الوكالة الاتحادية للتعليم المبكر، حول «توفير الحضانات المناسبة لأطفال الأمهات العاملات».

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