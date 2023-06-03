لقاء برلماني إماراتي إيطالي يؤكد على تطوير العلاقات والتنسيق المشترك

المصدر: أبوظبي - البيان

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التقى الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، أمس في أبوظبي، أندريا دي جوسيبي عضو اللجنة الثالثة للشؤون الخارجية والمجتمعية بمجلس النواب في جمهورية إيطاليا.

حضور

حضر اللقاء ميرة سلطان السويدي، رئيسة لجنة الصداقة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي مع برلمانات الدول الأوروبية، ولورينزو فانارا السفير الإيطالي لدى الدولة.

تنسيق

جرى خلال اللقاء التأكيد على العلاقات الاستراتيجية التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إيطاليا في مختلف المجالات، وأهمية تطوير العلاقات البرلمانية بين المجلسين من خلال تبادل الزيارات والخبرات، والتنسيق والتشاور بين الجانبين حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك خلال المشاركة في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.

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