تعاون بين «الهلال الأحمر» و«الإمارات لتعليم القيادة»

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقّعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وشركة الإمارات لتعليم القيادة، اتفاقية تعاون في المجالات الإنسانية والمجتمعية، تقوم الشركة بموجبها بدعم حملات الهيئة ومشاريعها الإنسانية والتنموية المختلفة، وذلك من خلال التسويق لمشاريع ومبادرات الهيئة في المجالات كافة، كما تهدف الاتفاقية إلى تنسيق جهود الجانبين لخدمة المجتمع، وتعزيز فرص التقدم في تحقيق استراتيجية دولة الإمارات حول المسؤولية المجتمعية.

وقع الاتفاقية من جانب الهلال الأحمر راشد مبارك المنصوري نائب الأمين العام للشؤون المحلية، ومن جانب الشركة خالد الشميلي الرئيس التنفيذي.

ورحب المنصوري بمبادرة الشركة، وقال إنها تنم عن اهتمامها بجانب المسؤولية المجتمعية وسعيها الحثيث للارتقاء بمجالات التعاون في هذا الجانب الحيوي، مؤكداً أن الاتفاقية تفتح آفاقاً أرحب للتنسيق والتعاون بين الجانبين وتعزيز الشراكة في واحدة من أهم مجالات العمل الإنساني والتنموي لحشد الدعم لمبادرات الهلال الأحمر التنموية حول العلم.

من جانبه قال خالد الشميلي: إن شركة الإمارات لتعليم القيادة تولي أهمية كبيرة لتعزيز برامج الشراكة المجتمعية الاستراتيجية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز