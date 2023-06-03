استعراض جهود الإمارات في العمل المناخي

المصدر: أبوظبي - وام

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نظم «المكتب الوطني للإعلام» أمس الأول في العاصمة أبوظبي لقاء تعريفياً مع المنصات الإخبارية الرقمية، وصناع المحتوى والمؤثرين لإطلاعهم على جهود دولة الإمارات في مجال العمل المناخي، واستضافتها الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية في شأن تغير المناخ (COP 28).

يأتي تنظيم اللقاء بتوجيهات سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان رئيس المكتب الوطني للإعلام بهدف حشد الجهود والإمكانات لتعزيز الوعي العام بأهمية العمل المناخي والجهود التي تبذلها الدولة في هذا المجال.

وقال أحمد الحوسني، مدير تنفيذي في المكتب الوطني للإعلام إن هذا اللقاء يأتي في إطار بناء علاقات شراكة وتواصل مباشرة ومستمرة مع قطاع الإعلام لما له من دور وطني مؤثر في نشر رسائل الدولة والترويج لإنجازاتها.

وأشار الحوسني إلى المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتق مؤثري منصات التواصل الاجتماعي والإعلام الجديد للتوعية بقضايا الاستدامة البيئية وتشجيع المشاركة المجتمعية ودعم الاستراتيجيات الوطنية في هذا المجال.

وقدم مكتب مؤتمر الأطراف (COP 28) في اللقاء عرضاً عن أهمية استضافة دولة الإمارات الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية في شأن تغير المناخ (COP 28) والتي تمثل محطة مهمة وبارزة في العمل المناخي العالمي إذ تشهد أول حصيلة عالمية لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ أهداف اتفاق باريس التاريخي الذي تم التوصل إليه في سنة 2015، ومن المقرر أن تكون الاستجابة العالمية لنتائج تلك الحصيلة في مؤتمر COP 28 الذي سيحظى بتغطية إعلامية واسعة.

وتأتي الاستضافة أيضا تماشياً مع توجهات الدولة ومبادئ الخمسين التي تركز بشكل رئيس على النمو الاقتصادي المستدام ويعد العمل المناخي عاملاً مؤثراً في توجيه الاستثمارات واستحداث الشراكات الاستراتيجية، وتحقيق التنوع الاقتصادي.

وسلطت وزارة التغير المناخي والبيئة من جانبها الضوء على جهود دولة الإمارات في العمل المناخي واستعرضت المساهمات المحددة وطنياً في هذا المجال، والمبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050، وأكدت أن الإمارات تعد موطناً لأكبر مصدر للكهرباء الخالية من الكربون في العالم العربي.

توعية

وأشارت وزارة التغير المناخي والبيئة إلى أنها تعمل على توعية المجتمع عبر ثلاث ركائز رئيسة وهي التغيير على السلوك المستدام، والمشاركة والتفاعل مع السرد المناخي عبر المنصات الرقمية، وزيادة الوعي عبر تبسيط المفاهيم والقضايا في مجال العمل المناخي.

من جانبهم أكد الحضور من صناع محتوى ومؤثري تواصل اجتماعي أهمية هذه الملتقيات في تعزيز الوعي بالأولويات الوطنية.

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