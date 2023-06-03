انطلاق المؤتمر العالمي للعلاج الطبيعي لأول مرة في دبي والشرق الأوسط

المصدر: دبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

انطلقت في دبي أمس فعاليات المؤتمر العالمي للعلاج الطبيعي الذي أقيم تحت رعاية جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية بمركز دبي التجاري العالمي ويستمر حتى 4 يونيو الجاري، بمشاركة أكثر من 2000 متخصص في العلاج الطبيعي من أنحاء العالم.

حضر الافتتاح عبد الله بن سوقات المدير التنفيذي لجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية، والدكتور عبد الله الخياط المدير التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة مستشفى الجليلة للأطفال وعضو مجلس أمناء جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية، ود. مروان الملا المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي، ود. موزة الشرهان رئيس جمعية الإمارات الطبية، والدكتورة أمل الشملان الرئيس السابق لشعبة العلاج الطبيعي، ود. ايما ستوك رئيس الجمعية العمومية لمنظمة العلاج الطبيعي، ود. جوناثان كروجر الرئيس التنفيذي للجمعية.

وقالت نعيمة صالح رئيسة جمعية الإمارات للعلاج الطبيعي: إن العلاج الطبيعي في الإمارات شهد نمواً وإنجازات ملحوظة على مدار السنوات القليلة الماضية. وقال ابن سوقات: إن الجائزة تحرص على ‏العمل وتضافر الجهود مع شركائها لتنمية مختلف جوانب الرعاية الصحية في الدولة.

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