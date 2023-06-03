تمر وعسل وصالونة على مائدة إماراتية لرواد الفضاء

المصدر: دبي - أحمد يحيى

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شهدت محطة الفضاء الدولية أخيراً، الكرم وحُسن الضيافة الخليجية، من خلال الرواد العرب الذين وجدوا على متنها خلال الفترة الماضية، لتُعرّف العالم بثقافتنا الأصيلة.

وبين «المضروبة» و«الصالونة» و«البلاليط» التي حملها رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري في مهمته «طموح زايد 1» لضيافة رواد المحطة، إلى العسل الإماراتي والتمور التي استقبل بها سلطان النيادي رائدي الفضاء السعوديين ريانة برناوي وعلي القرني، لدى وصولهما قبل أيام إلى محطة الفضاء الدولية، يبرز الكرم العربي وعاداته الأصيلة.

البداية كانت عندما استضاف رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري رواد المحطة الدولية خلال «ليلة الطعام الإماراتي التقليدي» على متنها خلال مهمته في 2019، التي ارتدى خلالها الزي الإماراتي التقليدي، فيما احتفى بزملائه رواد الفضاء الذين قدم لهم 3 أطعمة إماراتية هي «المضروبة والصالونة والبلاليط»، حيث اعتبر هذا الحدث حينها فريداً من نوعه.

تقاليد إماراتية

وامتداداً لهذه الليلة الإماراتية المليئة بالتقاليد الإماراتية استقبل رائد الفضاء سلطان النيادي قبل أيام، رائدي الفضاء السعودييّن ريانة برناوي وعلي القرني، بأهم مفردات الضيافة الخليجية، حيث قدم لهما وفور وصولهما التمر والماء، وذلك بحضور رواد الفضاء الموجودين على متن المحطة الدولية من مختلف الجنسيات.

وتوازياً مع ذلك نشر النيادي قبل عدة أيام مقطع فيديو صوره على متن المحطة الدولية وبثه عبر حساباته بمنصات التواصل الاجتماعي، والذي ظهر خلالها وهو يستعرض أحد أنواع العسل الإماراتي، الذي اصطحبه معه من منطقة الخوانيج في دبي، حيث احتفى بـ«يوم العسل العالمي» بطريقته الخاصة، لتبيان أهمية تناول الرواد للعسل في الفضاء، الذي وصفه بأن طعمه يحلّي المهمة على متن المحطة الدولية.

مواصفات طعام

وعلى صعيد متصل فيما يخص طعام رواد الفضاء، فإنه ونتيجة عدم شعور الرواد بالراحة في الفضاء بسبب انعدام الجاذبية، يستهلك رواد الفضاء نحو 3 آلاف سعرة حرارية يومياً، ما يجعلهم في حاجة لتناول أطعمة تُحضر علمياً، لتمنحهم الطاقة والحيوية خلال تأدية مهامهم على متن المحطة الدولية، ومن أجل ذلك، يدرس العلماء العمليات الفيزيولوجية داخل بيئة محكمة تحت السيطرة في المحطة الدولية للفضاء، حيث يجهز فريق التغذية طعاماً للرواد بطريقة ملائمة بيئياً للفضاء.

ويتناول رواد الفضاء وجبات غذائية سائلة تختلف درجة لزوجتها، وبحسب مختبر أنظمة الغذاء في «ناسا»، فإنه من الضروري أن يتناول الرواد أقراص الفيتامينات والمعادن بانتظام، بالإضافة إلى وجبة طعام سائلة، إلى جانب أطباق الطعام المختلفة، حتى إذا لم يكن مماثلاً للطعام المعد في المنزل، أو في بيئة طبيعية.

اختبارات مذاق

وخلال التحضير لمهمتيهما اختبر رائدا الفضاء الإماراتيان هزاع المنصوري وسلطان النيادي، في أكثر من مناسبة العديد من الأطعمة التي يفضلانها للتناول على متن محطة الفضاء الدولية، وذلك قبيل انطلاق مهمتيهما، حيث كانا يقضيان ما بين ساعة إلى ساعتين يومياً في مختبر النجوم بروسيا في 2019 ولمدة أسبوع، في تذوق الأطعمة الحلال من بين نحو 200 نوع مختلف وتقييم كل منها، حيث تولت حينها شركة «مختبر أطعمة الفضاء الروسية» تجهيز هذه الأكلات، بالإضافة إلى إعادة هذه التجربة 2023 قبيل انطلاق مهمة النيادي، وكجزء من تدريباته، حيث اختبر مئات الأصناف، منها الجاهز للأكل ومنها ما يحتاج لإضافة الماء .

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