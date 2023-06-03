ورشة عمل لطلبة برنامج «أبحاث علوم الفضاء»

المصدر: دبي - أحمد يحيى

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حضر مجموعة من الطلبة الجامعيين الإماراتيين، ورشة عمل علمية مكثفة على مدى يوم واحد، بهدف إعدادهم لبرنامج «أبحاث علوم الفضاء REU»، تحت إشراف الفريق العلمي لمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، وذلك ضمن المخيم التدريبي للبرنامج، الذي يوفر تجربة فريدة ومعلومات شاملة ودقيقة عن الغلاف الجوي للمريخ.

ويتيح برنامج أبحاث الفضاء للطلبة الجامعيين الفرصة لاستكشاف الكوكب الأحمر عن قرب، واكتساب معارف قيمة وتطوير مهارات الطلبة في البرمجة والتحليل استناداً على بيانات الأجهزة العلمية لمسبار الأمل، فيما من جهته فتح مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل»، التسجيل للانضمام للنسخة العاشرة من برنامج أبحاث علوم الفضاء للطلبة الجامعيين 2023 يناير الماضي.

ويعد «برنامج أبحاث علوم الفضاء للطلبة الجامعيين»، أحد برامج التوعية العلمية البارزة والمهمة في إطار مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل»، حيث يوفر للطلبة الجامعيين الإماراتيين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات الفرص البحثية، في مركز محمد بن راشد للفضاء ومع شركاء المشروع في الإمارات وخارج الدولة.

وقبل بدء البرنامج يتعين على الطلبة المقبولين، الانخراط في دورة تدريبية إلزامية وتعرف بـ«المخيم التدريبي لبرنامج أبحاث علوم الفضاء للطلبة الجامعيين»، لمساعدتهم في الحصول على أسس علوم الفضاء، مثل مهارات البحث العلمي والبرمجة، حيث ينبغي عليهم أيضاً حضور جميع أيام المخيم التدريبي.

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