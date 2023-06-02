مكتب اليونيسكو يعقد مؤتمراً إقليمياً لرعاية الطفولة المبكرة بالشارقة

المصدر: الشارقة - وام

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تحت رعاية المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة؛ ينظم مكتب اليونيسكو بالشراكة مع مجموعة من الجهات داخل الدولة ومنها، هيئة الشارقة للتعليم الخاص، وأكاديمية الشارقة للتعليم، ومكتب الشارقة صديقة للطفل، والوكالة الاتحادية للتعليم المبكر، مؤتمر «اليونيسكو» الإقليمي لرعاية وتربية الطفولة المبكرة يومي 4 و 5 يونيو الجاري.

يتضمن المؤتمر الذي يشارك فيه نخبة من كبار المسؤولين والمتحدثين المتخصصين من عدة دول مختلفة عدداً من المحاور التي تسلط الضوء على تطوير برامج الطفولة المبكرة وتحقيق النمو الأمثل للأطفال ابتداءً من فترة الحمل وحتى سن الثامنة وتعزيز سلامتهم ورفاهيتهم ضمن أربعة مجالات رئيسية تشمل الشمولية والجودة والرفاهية والقوى العاملة وابتكارات البرامج والسياسات والحوكمة والتمويل.

ويهدف المؤتمر إلى تقييم التقدم الذي أحرزته المنطقة العربية نحو تحقيق هدف التنمية المستدامة 4.2 وغيره من أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالطفولة المبكرة بالإضافة إلى تبادل المعرفة حول عوامل التمكين الرئيسية ونتائج البحوث الناشئة والممارسات الجيدة والابتكارات لوضع سياسات وبرامج رعاية وتربية الطفولة المبكرة عالية الجودة والارتقاء بها.

كما يستهدف تحديد الفرص ووضع مجموعة من الأولويات والاستراتيجيات لتحقيق الأهداف المرجوة وزيادة الاستثمار في رعاية الطفولة المبكرة من جانب الحكومات وشركائها، والتضامن وتعزيز الشراكة الإقليمية من أجل قضية الطفولة المبكرة والاطلاع على تجربة إمارة الشارقة في رعاية وتربية الطفولة المبكرة.

ويسلط المؤتمر الضوء على 4 محاور ومجالات أساسية لتعزيز رعاية وتربية الطفولة المبكرة في المنطقة وتتضمن «الشمولية والجودة والرفاهية» بما في ذلك المناهج وطرق التدريس والتعلم القائم على اللعب بالإضافة إلى الجهات الفاعلة غير الحكومية بما يشمل بناء أسس متينة تتضمن الصحة والتغذية والرفاهية ورعاية الطفولة المبكرة في حالات الطوارئ والاستعداد للمدرسة ودور التقييم.

كما يتضمن محور«القوى العاملة في رعاية وتعليم الطفولة المبكرة ومقدمي الرعاية» بما يشمله ذلك من أنظمة تدريب المعلم في مجال الطفولة المبكرة وموظفي الرعاية والجذب والتوظيف والاحتراف والشهادات والتراخيص والتقدم الوظيفي والتدريب والإشراف والقوى العاملة في رعاية الطفولة المبكرة والتربية في القطاع غير الحكومي والأبوة والأمومة.

ابتكارات

ويشتمل المؤتمر كذلك على مجال «ابتكارات البرامج» للاستفادة من علوم الأعصاب لتعزيز النمو المبكر للدماغ من خلال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بما يتضمنه من وقت التعلم عبر الشاشة وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي إلى جانب تصميم ممارسات ومساحات التعلم المبتكرة ونماذج بديلة لتوفير الرعاية المبتكرة.

ويتطرق المحور الرابع إلى مجال «السياسات والحوكمة والتمويل» بما يتضمنه ذلك من البيانات والرصد والتقييم والأطر السياسية والقانونية الرسمية وغير الرسمية وغير النظامية وأنظمة ضمان الجودة وتعدد القطاعات والتنسيق.

ويعتبر المؤتمر مؤشراً مبشراً بنتائج وتوصيات راجعة إيجابية لاسيما في مجال زيادة الاستثمار والاطلاع على تجربة إمارة الشارقة في رعاية الطفولة المبكرة للخروج بمنظومة متضامنة تعزز الشراكة الإقليمية من أجل قضية الطفولة المبكرة للارتقاء بسياسات وبرامج مبتكرة عالية الجودة.

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