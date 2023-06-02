«شنايدر إلكتريك»: «COP 28» يعزز ريادة الإمارات في تحقيق الحياد المناخي بالمنطقة

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد نادر غبور، نائب الرئيس لقطاع أعمال حلول الشبكة الرقمية وابتكار الخدمات لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة «شنايدر إلكتريك»، أن استضافة دولة الإمارات مؤتمر الأطراف «COP 28» تمثّل ثمرة لقيادتها الريادية جهود تحقيق الحياد المناخي والكربوني في المنطقة.

وقال غبور: إن الإمارات كانت أولى الدول التي تتبنى مبادرة استراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول سنة 2050، إلى جانب إعلانها سنة 2023 عاماً للاستدامة، فضلاً عن استضافتها المقر الدائم للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» منذ نحو 14 عاماً.

وأشار إلى أن «شنايدر إلكتريك» تتطلع إلى مشاركة فاعلة للأفراد والمؤسسات والشركات والقطاعات، لا سيما القطاع الخاص في هذا الحدث الضخم للإسهام في اقتراح وتصميم وتنفيذ حلول مبتكرة ترسخ ممارسات الاستدامة والكفاءة التشغيلية والإنتاج والتنمية المنشودة والتحوّل الرقمي والتحكّم الآلي الذي يخفض الانبعاثات ويدعم بناء مستقبل مستدام.

وأشار إلى أن «شنايدر إلكتريك» تعمل على تسريع حلول مواجهة التغيّر المناخي، من موقعها كونها مؤسسة متخصصة في التحول الرقمي لإدارة وأتمتة الطاقة، إضافة إلى توفير حلول نوعية بيئية ومجتمعية وفي مجال الحوكمة المؤسسية، بالتزامن مع تصاعد استثمارات المنطقة والعالم في الطاقة، ولا سيما في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة.

وأوضح أنه بالتزامن مع إعلان 2023 عاماً للاستدامة في دولة الإمارات، يمكن لتقنية التوأمة الرقمية للشبكات الكهربائية من «شنايدر إلكتريك» أن تؤدي دوراً رئيساً في إزالة الكربون من شبكات الكهرباء، إذ تمكن من تقييم الأصول وإدراك أي عقبات تقف أمام تحسين الأداء، كما تتيح تعزيز الأداء للشبكات على النحو الأمثل الذي يقلل الانبعاثات الكربونية إلى حدها الأدنى.

شراكات نوعية

وأكد أن «شنايدر إلكتريك» تلتزم شراكات نوعية هادفة مع مؤسسات وجهات حكومية في دولة الإمارات وفق مبدأ الشراكة الاستراتيجية الداعمة للتنمية والاستدامة بين القطاعين الحكومي والخاص، إضافة إلى التزامها تطوير قطاع التصنيع في الدولة ودعم الابتكار والممارسات المستدامة في القطاعات الإنتاجية والخدمية المختلفة تماشياً مع المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول سنة 2050 التي أعلنتها قيادة الإمارات ضمن «مشاريع الخمسين» في سنة 2021.

وأشار إلى أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أعلنت بالتعاون مع شنايدر إلكتريك ووزارة الطاقة والبنية التحتية، نتائج التقييم الوطني للشركات الصناعية الهادف لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة في الدولة، ورفع إسهام القطاع الصناعي في تحقيق الحياد المناخي.

وقال إن التقييم، الذي يمثّل ثمرة تعاون مشترك بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ووزارة الطاقة والبنية التحتية وشركة شنايدر إلكتريك العضو في شبكة رواد الصناعة التابعة لبرنامج الثورة الصناعية الرابعة «الصناعة 4.0»، شمل 46 منشأة تصنيع في دولة الإمارات، لافتاً إلى أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أعلنت في فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2022، إبرام اتفاقية شراكة مع «شنايدر إلكتريك» لتعزيز الاستدامة في عموم القطاع الصناعي بدولة الإمارات.

وأوضح أن هذه الشراكة تأتي ضمن مبادرة واسعة النطاق لجعل القطاع الصناعي في الدولة الأكثر استدامة في المنطقة، مؤكداً أن الشراكة تعتمد على التزامات الدولة تحقيق الحياد المناخي سعياً إلى تحقيق الريادة عالمياً في المجالات المتعلقة بالاستدامة، كما تشكل الاتفاقية جزءاً من برنامج وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «الصناعة 4.0» الذي يهدف إلى زيادة الإنتاج الصناع بنسبة 30% وضخ 25 مليار درهم في الاقتصاد الوطني بحلول سنة 2031.

وقال إن «شنايدر إلكتريك» وقّعت مع شركة الإنماء العربية، اتفاقية استراتيجية لتصنيع أحدث حلول تكنولوجيا الطاقة والطاقة في دولة الإمارات، إذ سنقوم بتصنيع مجموعة من حلول أتمتة الطاقة المتقدمة، ومن ذلك إنتاج المفاتيح الكهربائية ولوحات التحكم المتطورة، إضافة إلى تصميم وهندسة الطاقة المؤتمتة، وبموازاة ذلك وقّعت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» إعلان نوايا يؤكد اهتمامها بتكنولوجيا التصنيع التي ستنتج عن المشروع المشترك، وذلك تماشياً مع سعي حكومة الإمارات لدعم التصنيع المحلي واستراتيجية «اصنع في الإمارات».

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