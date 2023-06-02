بحث تعزيز التعاون بين «حماية الدولي» و«تاكسي دبي»

المصدر: دبي - البيان

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استقبل العقيد الدكتور عبدالرحمن شرف المعمري، مدير مركز حماية الدولي بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي بالنيابة، بمقر مجالس الأمانة، منصور عبدالله الفلاسي، المدير التنفيذي لمؤسسة تاكسي دبي بهيئة الطرق والمواصلات، بحضور النقيب علي ضيف الله الظبياني، رئيس قسم التوعية والتأهيل، والنقيب أحمد زايد البوسعيدي، رئيس قسم البرامج الدولية، والملازم أول أحمد سالم الكعبي، رئيس قسم البرامج المجتمعية، والملازم أول خليل ميرزا، رئيس قسم البرامج الطلابية، ومن جانب مؤسسة تاكسي دبي محمد النومان، مدير مكتب الرقابة والأمن المؤسسي، وعائشة اللوغاني، مدير مكتب المدير التنفيذي.

وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الجانبين وتبادل الخبرات، وتدشين المرحلة الثانية من المحاضرات والورش التي تعقدها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ممثلة بمركز حماية الدولي لسائقي حافلات ومركبات أجرة مؤسسة تاكسي دبي.

علاقة

وأشاد العقيد الدكتور عبدالرحمن شرف خلال اللقاء بالعلاقة الاستراتيجية والتنسيق بين شرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات، معرباً عن تطلعه لنقل هذا التعاون إلى مستويات أفضل وصولاً للتكامل في الخدمات الأمنية والتوعوية التي تقدمها الدائرتان للمواطنين والمقيمين في إمارة دبي، من خلال سلسلة من المحاضرات والورش التوعوية التي تعقدها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لسائقي حافلات وأجرة المؤسسة، التي ترفع من مستوى الوعي والإدراك لديهم.

مهام

من جانبه، قال منصور الفلاسي إن هيئة الطرق والمواصلات والقيادة العامة لشرطة دبي تعتبران من الدوائر الحكومية الكبيرة في حكومة دبي، ويشترك الطرفان في مهام ومسؤوليات تخدم الأهداف والغايات الاستراتيجية لحكومة دبي، وفي طليعتها تحقيق الأمن والتنقل الآمن والسهل وإسعاد الناس، مؤكداً أهمية هذه الاجتماعات التنسيقية واللقاءات الدورية بوصفها قناة تواصل مباشرة لمناقشة مستجدات العمل بين الجانبين، وتحديداً تلك المتعلقة برفع مستوى الوعي الأمني والتوعوي بين العاملين بمؤسسة تاكسي دبي، والذي ينعكس على السلامة المرورية في الطرق، والسلامة في مختلف وسائل النقل الجماعي، بما يعود بالنفع على المواطنين والمقيمين في إمارة دبي.

ثقافة

واستعرض النقيب علي الظبياني إحصاءات قسم التوعية والتأهيل في مركز حماية الدولي في الربع الرابع من العام الماضي والربع الأول من العام الجاري، حيث نفذ القسم 15 محاضرة لسائقي الأجرة، استفاد منها 844 سائقاً وسائقة، أما على صعيد كل المؤسسات الحكومية والخاصة فقد استفاد من خدمات قسم التوعية والتأهيل في الربع الأول من العام الجاري 2584 مستفيداً من 15 مؤسسة حكومية وخاصة، مؤكداً أن القسم بتوجيهات من القيادة العامة لشرطة دبي ومركز حماية الدولي يسعى لأن ينشر الثقافة الأمنية والتوعوية حول أضرار المخدرات وسبل الوقاية منها لكل شرائح المجتمع بالتعاون مع شركائه الداخليين والخارجيين.

وفي الختام تبادل الطرفان الدروع التذكارية بمناسبة الزيارة، حيث أعرب خلالها منصور عبدالله الفلاسي عن بالغ سعادته لهذه الزيارة، التي تعكس اهتمام المسؤولين بشرطة دبي بتطوير أداء كوادرهم وحرصهم على تبادل الخبرات في مجريات العمل، ومتابعة كل ما يسهم في تحسين مستوى أداء العاملين بالمؤسسة من الجانب الأمني والتوعوي.

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