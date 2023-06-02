سفير زيمبابوي: دور ريادي للإمارات في تعزيز قيم التسامح والسلام

المصدر: أبوظبي - وام

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حضر الدكتور فهد التفاق، مدير إدارة الشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية، حفل الاستقبال، الذي أقامه لوفمور مازيمو، سفير جمهورية زيمبابوي لدى دولة الإمارات، بمناسبة الذكرى السنوية الـ43 لاستقلال بلاده.

كما حضر الحفل، الذي أقيم في فندق الشاطئ روتانا أبوظبي، عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدين لدى دولة الإمارات.

وأشار لوفمور، في كلمة له بهذه المناسبة، إلى قوة العلاقات بين زيمبابوي ودولة الإمارات، مؤكداً حرص قيادتي البلدين على تعزيز علاقات الشراكة وانطلاقها إلى آفاق أرحب في المجالات كافة.

وأشاد بالسياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مشيراً إلى الدور الريادي الذي تقوم به دولة الإمارات في تعزيز قيم التسامح والسلام انطلاقاً من المبادئ الراسخة التي أرسى قواعدها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وأصبحت نموذجاً يحتذى من خلال الثقة والاحترام المتبادل.

وأكد حرص زيمبابوي على ترسيخ علاقاتها مع دولة الإمارات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

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