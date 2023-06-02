مقابلات توظيف في مستشفى ثومبي ضمن مبادرات «نافس»

المصدر: عجمان - وام

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نظمت دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، يوماً مفتوحاً للمقابلات الوظيفية الفورية لتوظيف المواطنين في مستشفى ثومبي الجامعي التابع لإحدى شركات القطاع الخاص المنضمة في برنامج «نافس الإمارات»، الذي يهدف إلى رفع الكفاءة التنافسية للكوادر المواطنة، وتمكينها من شغل الوظائف في مؤسسات القطاع الخاص في الدولة خلال السنوات الخمس المقبلة.

شهد اليوم المفتوح - الذي حضره الشيخ عبدالعزيز بن ناصر النعيمي، مدير المشاريع في وزارة الموارد البشرية والتوطين - حضوراً واسعاً من المواطنين والمواطنات الخريجين من حملة شهادة الثانوية العامة والشهادات الجامعية، حيث طرح المستشفى عدداً من الشواغر الوظيفية في المجالات والإدارات المختلفة.

حرص

وذكرت موزة الشامسي، مديرة إدارة سياسات الموارد البشرية في دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، أن تنظيم هذه الفعالية يأتي في إطار حرص الدائرة على تنسيق الجهود بين القطاعات المختلفة، وتوفير الأطر المناسبة لدعم ملف التوطين في القطاع الخاص،، ودعم الكوادر الوطنية وتأهيلها وتطوير قدراتها لتولي الوظائف في مختلف المجالات مستقبلاً، وتعزيز إدماجها في سوق العمل.

وأعرب عبد العزيز المزروعي، مدير العلاقات الحكومية وتطوير الأعمال في مستشفى ثومبي، عن شكره للجهات التي ساهمت في إنجاح اليوم المفتوح للتوظيف، لافتاً إلى أن مثل هذه الفعاليات تفتح الباب أمام أبناء وبنات الوطن لامتلاك الميزة التنافسية في الحصول على الفرص المتوفرة في القطاع الخاص.

وقال: إن تنظيم اليوم المفتوح يأتي انطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة بتشجيع وتعزيز دور القطاع الخاص في توفير فرص العمل للكوادر الوطنية، مؤكداً التزام مستشفى ثومبي بتوفير فرص للباحثين عن العمل بشكل سنوي، إلى جانب تأهليهم وتدريبهم لرفع إمكانياتهم وقدراتهم.

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