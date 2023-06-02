ضاحي خلفان يفتتح ملتقى الوقاية من المخدرات تحت شعار "شاركنا لنمنعها"

المصدر: البيان

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تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، افتتح معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي رئيس مجلس مكافحة المخدرات بالدولة، ملتقى الوقاية من المخدرات تحت شعار "شاركنا لنمنعها"، الذي أقيم في سيتي سنتر الزاهية بالشارقة، ونظمته الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، وذلك ضمن فعاليات حملة "شاركنا لنمعنها" للوقاية من المخدرات، التي أطلقتها وزارة الداخلية بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية في التصدي للرسائل الهاتفية المروجة للمخدرات، وتعريف أفراد المجتمع بخطورتها وسبل الوقاية منها.

حضر افتتاح الملتقى والذي سيقام لمدة (10) أيام، سعادة اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، والعميد عبدالرحمن العويس رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مكافحة المخدرات، وعدد من كبار الضباط والمسؤولين.

وتفقد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، ورش العمل التثقيفية ومختبرات الذكاء الاصطناعي المصاحبة للملتقى، حيث اطلع معاليه على محتوى المشاركات والعروض التي تتضمنها تلك الورش منوهاً بالعلاقة التكاملية بين جهات إنفاذ القانون والأسر المكون الأساسي للمجتمع في دفع هذه الآفة والحيلولة دون انتشارها.

وأشاد معاليه بهذه المبادرة، مؤكداً على أن شعار "شاركنا لنمنعها" الذي أطلقه الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، هو شعار يأتي في الوقت المناسب، ليعطي الدافع القوي لفرق العمل على مستوى الدولة في العمل بكل ما أوتيت من جهد وبما تملكه من إمكانات للتصدي لآفة المخدرات.

ويتضمن الملتقى ورش عمل وجلسات نقاشية بمجموع (28) جلسة باليوم الواحد، تستهدف جميع فئات المجتمع العمرية خاصة فئة الطلبة والمراهقين، وتشمل مواضيع تتعلق بطرق الوقاية من المخدرات والتحذير من وسائل الترويج الإلكترونية، وزيادة الرقابة الأسرية على الأبناء، ورفع مستوى الثقافة والوعي لديهم بمخاطر السموم التي يتم الترويج لها عبر مختلف القنوات، بالإضافة إلى تثقيف الكوادر التعليمية في المدراس بكيفية وقاية الطلبة وحمايتهم من المخدارت.

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