فتح باب التسجيل للمرحلة الأولى من هاكاثون منصة تحليل البيانات الفضائية

المصدر: البيان

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في إطار رؤيتها واستراتيجيتها لدعم مبادرات عام الاستدامة 2023 والاستعدادات لـ«كوب 28»، أعلنت وكالة الإمارات للفضاء، بالتعاون مع شركة «بيانات»، عن فتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة الأولى من هاكاثون منصة تحليل البيانات الفضائية، في 1 يونيو، وذلك على هامش منتدى «اصنع في الإمارات» بمركز أبوظبي للطاقة.

ويهدف الهاكاثون، إلى التحقق من كفاءة المنصة وتعزيز التواصل والتفاعل مع المطورين والشركات الناشئة في دولة الإمارات بما يدعم الاستراتيجيات الوطنية للاستدامة، بالإضافة إلى إشراك وتشجيع خبراء تكنولوجيا الفضاء والمبرمجين ورواد الأعمال في مجال تطبيقات رصد الأرض، على تقديم الملاحظات واختبار كفاءة منصة تحليل البيانات الفضائية لتعزيز مراحل التطوير المستقبلية، والوصول إلى المستخدمين المحتملين وإشراكهم في عملية التطوير.

ونظمت وكالة الإمارات للفضاء، الورشة الأولى لهاكاثون منصة تحليل البيانات الفضائية، بمشاركة وحضور العديد من الشركات والأفراد ورواد الأعمال والمهتمين.

قال سعادة سالم القبيسي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، «إنَّ استدامة الأرض تبدأ من استدامة استخدامها، وفي سعينا نحو حماية كوكبنا علينا المحافظة على التوازن البيئي والتنوع البيولوجي، واستخدام الأراضي بشكل مستدام يضمن استمرارية حياتنا ومستقبل أجيالنا، وتأتي منصة تحليل البيانات الفضائية، لتشكل جزءاً من رؤيتنا لتحقيق التنمية المستدامة والاستدامة البيئية ودعم الاستراتيجيات والرؤى الوطنية ومن بينها نحن الإمارات 2031»، مضيفاً «أنَّ الهاكاثون سيسهم في توفير بيئة ملائمة للتحدي والإبداع، والتعلم وتطوير المهارات، وتقديم الحلول السريعة والمستدامة».

وتابع، «أن التحول في استخدام الأراضي له العديد من الآثار بعيدة المدى على جوانب مختلفة، بما في ذلك البيئة والتنوع البيولوجي والتربة والمناخ والعوامل الاجتماعية والاقتصادية، وإدراكاً لأهمية حماية مواردنا البيئية للأجيال القادمة، تولي وكالة الإمارات للفضاء أهمية كبيرة لتعزيز الاستدامة من خلال إطلاق المبادرات والمشروعات، ومن بينها مجمع البيانات الفضائية وبرنامج ساس للتطبيقات الفضائية ومنصة تحليل البيانات الفضائية»، مضيفا «من خلال تسخير بيانات الأقمار الاصطناعية المتطورة، تساهم هذه المساعي بفاعلية في الاستراتيجيات الوطنية لدولة الإمارات ورؤيتنا لمستقبل مستدام».

ويتمحور هاكاثون منصة تحليل البيانات الفضائية، حول موضوع «تغيير استخدام الأراضي في دولة الإمارات»، حيث يتعمق في جوانب مختلفة من استخدام الأراضي، وعلى سبيل المثال: التغييرات في الغطاء النباتي، والتحول من استخدام الأرض الزراعية إلى استخدامها للإسكان أو الصناعة، والتحول بين المناطق من الحضرية إلى الزراعية والصناعية والعكس.

ويتضمن الهاكاثون جولتين: الجولة الأولى في منتدى «اصنع في الإمارات» في 1 يونيو 2023، حيث سيتم تنظيم ندوة عبر الإنترنت لدعم المشاركين في تقديم مقترحاتهم ليتم تقييمها واختيارها للجولة الثانية، وأما الجولة الثانية فتستضيفها شركة «بيانات» في 20 يونيو 2023.

تتضمن الجولة الأولى من الهاكاثون، تسجيل المشاركين وتطوير الفكرة وعرض النموذج الأولي للمشاركة وتسليمه في موعد أقصاها 9 يونيو، ثم الإعلان عن تأهل أفضل 5 مشاركات إلى الجولة النهائية في 13 يونيو. وتضم الجولة النهائية، التي تستمر على مدار 3 أيام خلال الفترة بين من 20- 22 يونيو، سلسلة من ورش العمل والتوجيه للفرق المتأهلة من قبل 5 مرشدين من شركة «بيانات»، يليها الانتقال إلى مرحلة التطبيق العملي للفكرة على منصة تحليل البيانات الفضائية، بالإضافة إلى إتاحة وصول المشاركين إلى الحوسبة السحابية ومنصة gIQ لتحميل نتائجهم النهائية. ويختتم الهاكاثون بالإعلان عن أفضل فريقين (الأول والثاني)، وحصولهما على فرصة ليكوناً جزءا من فريق مطوري مشاريع الفضاء خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28» والذي تستضيفه دولة الإمارات في مدينة إكسبو دبي خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2023.

ويمكن للراغبين بالمشاركة والتسجيل في هاكاثون منصة تحليل البيانات الفضائية، أو معرفة المزيد من المعلومات التواصل مع فريق المشروع على البريد الإلكتروني: giq.support@bayanat.ai

والجدير ذكره، أنَّ منصة تحليل البيانات الفضائية، الأولى من نوعها، تهدف تسهيل الوصول إلى بيانات الأقمار الاصطناعية للعلماء والباحثين والمؤسسات الحكومية والخاصة والشركات الناشئة وأفراد المجتمع لتطوير حلول تدعم التحديات الوطنية والعالمية في شكل تطبيقات البيانات الفضائية والخدمات ذات القيمة المضافة (VAS).

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