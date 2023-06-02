ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻮ ﺗﻄﺒﯿﻖ «ﻛﮭﺮﺑﺎء دبي» يشيدون بتطوير الخدمات

المصدر: دبي - البيان

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تحظى مبادرات وبرامج هيئة كهرباء ومياه دبي الهادفة إلى مواصلة تطوير وتسهيل الحصول على جميع خدماتها، عبر القنوات الرقمية باستحسان كبير من المتعاملين والشركاء وكل المعنيين.

ويثني المعنيون على حرص الهيئة الدائم على إثراء تجربتهم وتوفير خدمات آنية ومبتكرة ذات قيمة مضافة، تعزز سعادتهم ومشاركتهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتتيح لهم إنجاز كل معاملاتهم بأمان وسهولة في أي وقت، ومن أي مكان.

وحصد إطلاق الهيئة للنسخة المحدثة من تطبيقها الذكي إشادة واسعة من المتعاملين وبناة المشاريع والموردين والطلاب.

مزايا

ونوه المستخدمون بالمزايا العديدة والمتطورة، التي يوفرها التطبيق، والتي تتيح لهم تجربة مطورة وسهلة، لافتين إلى أن قيام الهيئة بتصميم واجهة المستخدمين، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في مجال التصميم الرقمي، يضمن سهولة وصول واستخدام مختلف فئات المعنيين للتطبيق.

وقال هاني عرب: لفتني في النسخة المحدثة من التطبيق نظام التصفح الأكثر ذكاء وسهولة، ما مكنني من التنقل بسلاسة بين واجهات الاستخدام الخاصة بكل فئة من فئات المستخدمين، كما تتيح الحلة الجديدة للتطبيق مرونة أكبر في إدارة بياناتي الشخصية، بما يشمل الاحتياجات الخاصة وإدارة بيانات حساباتي.

وأشاد عرب باستثمار الهيئة لتقنية «تشات جي بي تي» لإثراء خدماتها، وحرصها على أن تكون سباقة دائماً في استخدام أحدث التقنيات لتعزيز سعادة المعنيين.

تطبيق

ووصف إيلي جورج أسمر تطبيق الهيئة الذكي بأنه تطبيق مبتكر وعصري يراعي احتياجات كل المعنيين، حيث يمكن التطبيق الذكي بناة المشاريع من التقديم على الطلبات الخاصة بهم وتتبعها، كما يوفر خدمات شاملة للموردين مثل طلبات المشتريات والمزادات.

وقالت إيمان عبد الرحيم الوكيل: إن تطبيق الهيئة الذكي يمتاز بتوفير باقة شاملة وواسعة من الخدمات، إلى جانب معلومات عن خدمات الهيئة، كما أنه يساعد المستخدمين على مراقبة استهلاكهم للكهرباء والمياه وتعزيز كفاءة الاستهلاك والحد من الهدر.

وقال تامر صلاح سعيد عبد الخير سعيد: إنه يمكن للمستخدم ملاحظة النتائج الإيجابية لاستخدام الهيئة لتقنية الذكاء الاصطناعي وأنظمة البحث المطورة في تحسين تطبيقها الذكي، حيث نلمس نتائج بحث متنوعة أكثر.

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