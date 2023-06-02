المؤتمر العالمي للعلاج الطبيعي ينطلق اليوم بدبي

المصدر: (دبي ـ وام)

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنطلق، اليوم في دبي، فعاليات المؤتمر العالمي للعلاج الطبيعي الذي سيقام تحت رعاية جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط بمركز دبي التجاري العالمي.

ويجمع الحدث - الذي يستمر ثلاثة أيام - نخبة من الخبراء المختصين في مجال العلاج الطبيعي من جميع أنحاء ‏العالم لعرض أحدث التقنيات المستخدمة في علاج المرضى واستعراض الدراسات المبنية على البراهين الطبية وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.

وأشارت نعيمة صالح رئيسة جمعية الإمارات للعلاج الطبيعي إلى اجتماع الجمعية العمومية لمنظمة العلاج الطبيعي العالمي الذي عقد يومي 30 و31 مايو بدبي وتم خلاله انتخاب الدكتور مايكل لاندريه رئيساً لمنظمة العلاج الطبيعي العالمية للأربع سنوات المقبلة والدكتورة سو فانغ جينغ من تايوان نائبة لرئيس المنظمة.

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