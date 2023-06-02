«الصحة» تعتزم إدراج تطعيم الطلبة الذكور لمكافحة السرطان

المصدر: أبوظبي- موفق محمد

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ضمن مبادراتها النوعية لمكافحة مرض السرطان، كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن عزمها إدراج تطعيم الذكور من طلبة المدارس للفئة العمرية 13 إلى 15 سنة، على أن يتم تطبيق ذلك في السنة الدراسية 2023 - 2024.

وأفاد المجلس الوطني الاتحادي بأنه تسلم من وزارة الصحة ووقاية المجتمع رسالة رسمية، استعرض فيها أهم 14 مبادرة رئيسية، نفذتها الوزارة بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات الصحية المحلية في مكافحة مرض السرطان، نتج عنها تبوؤ الدولة صدارة الدول الإقليمية، وتفوقها على المستوى الدولي في مجال خفض معدلات الإصابة بمرض السرطان، وخفض الوفيات الناتجة عنها.

وبحسب تقرير المجلس الوطني الاتحادي، الذي اعتمده الأربعاء الماضي، فقد انتهت الدولة من عملية تطعيم ما نسبة 82 % من الفئات المستهدفة، ضمن تطعيمات البرنامج الوطني لسرطان عنق الرحم للإناث من الفئة العمرية 13 إلى 15 سنة، خلال العام الماضي 2022.

ووفقاً للتقرير فإن المبادرات التي تم اعتمادها اشتملت على تسريع التسجيل للأدوية الحديثة لعلاج مرض السرطان، وتوفير الخبرات العالمية التي تحرص الدولة على اســتقطابها في مجال الأورام.

إضــافة إلى الأجهزة والمعدات، وإطلاق برنامج الكشـف المبكر عن السـرطان، (اطمئنان/‏ افحص) والذي يتم تطبيقه، وفق أحدث وأفضـل الممارسـات السريرية في مجال الرعاية الصحية، وحملات توعية عن أهمية الكشف المبكر للسرطان.

وتضمنت المبادرات رفع كفاءة مقدمي الخدمة في برنامج الكشف المبكر عن السرطان، والشـــراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، لتوفير العلاج والرعاية الصـــحية المطلوبة لمرضى السرطان، من خلال تسهيل عمليات التحويل على المراكز المتخصصة في الدولة، فضلاً عن زيادة عدد المسـتشـفيات، التي تقدم الخدمات العلاجية لمرضـى السـرطان من 20 مسـتشـفى لعام 2016 إلى ما يزيد على 30 مستشفى في عام 2021.

وأشار التقرير إلى أن المبادرات التي نفذتها الوزارة تضمنت إطلاق الخطـة الوطنيـة لمكـافحـة أمراض الســــرطـان والوقـايـة، بهـدف خفض معـدل الوفيـات الناجمة عن أمراض السرطان بنسبة 30 %، بحلول عام 2030، وإصــدار الإصــدار الســادس للســجل الوطني للســرطان، والذي يعد مرجعاً رئيسياً لكل الجهات الصحية بالدولة، دعم الأبحاث العلمية المتعلقة بالسرطان.

كما تم إطلاق سـياسـة أنماط الحياة الصـحية للحد من انتشـار الأمراض غير السـارية، ومن بينها السرطان، فرض الضــرائب الانتقائية على منتجات التبغ، ومشــروبات الطاقة والمشــروبات المحلاة لعلاقتها بالإصابة بأمراض السرطان، ســن التشــريعات للمواصــفات الغذائية لخفض اســتهلاك الملح والدهون المشــبعة، للحد من استهلاكها لعلاقتها بالإصابة بأمراض السرطان.

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