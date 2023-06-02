وفد من زيمبابوي يتعرف على تجارب الإمارات في تطوير العمل الحكومي

المصدر: دبي - البيان

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استضافت حكومة دولة الإمارات وفداً حكومياً من جمهورية زيمبابوي، في زيارة رسمية إلى الدولة، في إطار التعاون الثنائي بين البلدين في التطوير والتحديث الحكومي، تعرف خلالها على أبرز التجارب والنماذج، التي طورتها حكومة دولة الإمارات في مختلف مجالات الإدارة المؤسسية والعمل الحكومي.

وتأتي الزيارة في إطار تفعيل اتفاقية التعاون الثنائي لتبادل الخبرات في تطوير العمل الحكومي بين حكومتي دولة الإمارات وجمهورية زيمبابوي .

مشاركة

وأكد عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي أن التعاون مع جمهورية زيمبابوي في مجالات التحديث الحكومي، يعكس توجهات حكومة دولة الإمارات، بمشاركة أفضل التجارب ونماذج العمل المبتكرة، التي عملت على تطويرها وتطبيقها، بما يسهم في تعميم هذه المعرفة الحكومية، وإتاحتها للحكومات للاستفادة منها في تعزيز مستويات الكفاءة والأداء والجاهزية للمستقبل.

ارتقاء

وتهدف اتفاقية التعاون الثنائي بين حكومتي دولة الإمارات العربية المتحدة جمهورية زيمبابوي إلى بناء القدرات الحكومية والكوادر البشرية في زيمبابوي وتطوير مجالات العمل الحكومي، للارتقاء بمستوى الأداء، من خلال تعزيز تبادل الخبرات والمعارف في مجالات الحوكمة والتقييم، وبرامج الابتكار بالاستفادة من تجارب الإمارات.

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