50 عملاً فنياً في معرض «بدعمكم نبدع» لأصحاب الهمم

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

بدأت، أول من أمس، فعاليات المعرض الفني الخيري الأول 2023 لأصحاب الهمم من فئة ذوي اضطراب التوحد، الذي تنظمه مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ممثلة في مركز أبوظبي للتوحد التابع لها، وبدعم من مجموعة الدار العقارية، تحت شعار «بدعمكم نبدع»، ويستمر حتى 4 يونيو الجاري في ياس مول.

ويشارك في المعرض 30 طالباً وطالبة من مصابي التوحد من منتسبي المؤسسة الموهوبين في مجالي الرسم والفن التشكيلي، حيث يعرضون 50 عملاً فنياً من إبداعاتهم.

ويهدف المعرض إلى تشجيع وتنمية مواهب طلاب مركز أبوظبي للتوحد في مجالي الرسم والفن التشكيلي، وتقدير جهودهم في الرسم والتشكيل، وتشجيعهم على المشاركة في المعارض الفنية، ورفع روح المنافسة وتقدير الذات لديهم، ولدى أسرهم، ودعم جهود رعايتهم، وتوعية الأسر ومؤسسات أفراد المجتمع المحلي بقدرات ومواهب تلك الفئات من أصحاب الهمم في مجالي الرسم والفن التشكيلي.

وحضر افتتاح المعرض عبد الله الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وفيصل فلكناز، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة لمجموعة الدار العقارية، وسلوى المفلحي، مدير إدارة الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية لمجموعة الدار العقارية.

وأعربت سلوى المفلحي عن فخرها بدعم هذه المبادرة، حيث يهدف تعاوننا مع مؤسسة زايد العليا إلى توفير منصة إبداعية للأطفال، لعرض أعمالهم الفنية الرائعة، مشيرة إلى أن المعرض في ياس مول خطوة رئيسية في دعم التزامنا بإنشاء مساحات شاملة، يسهل الوصول إليها من قبل الجميع.

وأوضحت عائشة سيف المنصوري مديرة مركز أبوظبي للتوحد التابع لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم أن المعرض، الذي ينظمه المركز للمرة الأولى يأتي ضمن فعاليات المؤسسة، ويهدف لتعزيز التواصل مع الأطفال ذوي اضطراب التوحد وفئات المجتمع، وتنمية مهاراتهم الفنية والحسية والإدراكية، وتعريف المجتمع بأبرز النماذج الإيجابية من الطلبة، الذين تحدوا ظروفهم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز