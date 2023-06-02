11 مقترحاً على قائمة برنامج الإمارات لعلوم الاستمطار

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، عن اختيار 11 مقترحاً بحثياً أولياً من ضمن 46 مقترحاً بحثياً جرى تقييمها من قبل لجنة المراجعة الفنية الدولية ضمن الدورة الخامسة من برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار.

حيث يتعين على الفرق المرشحة للتنافس على منحتين تصل كل منهما إلى 1.5 مليون دولار أمريكي، تقديم عروضها البحثية الكاملة في شهر أغسطس المقبل، تمهيداً للإعلان عن المشاريع الفائزة في شهر يناير 2024.

وقال الدكتور عبدالله المندوس، مدير عام المركز الوطني للأرصاد بدولة الإمارات ورئيس الاتحاد الآسيوي للأرصاد الجوية إن تطوير الإمارات للأسس العلمية والتطبيقات العملية للاستمطار تتوافق بشكل مباشر مع توجهاتها الرامية إلى تعزيز مستويات الأمن المائي محلياً وعالمياً خاصة في ظل الزخم الكبير الذي تشهده مبادرات التعامل مع تحديات التغير المناخي.

حيث تهدف الدورة الخامسة لمنحة برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار إلى مواصلة استقطاب الأفكار الخلاقة والمبتكرة من كافة أرجاء العالم، لتعزيز جهود تأمين مصادر مياه عذبة مستدامة وصديقة للبيئة.

وأشادت علياء المزروعي، مدير برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار بجهود لجنة المراجعة الفنية الدولية، التي تصنع قيمة كبيرة تضاف إلى رصيد البرنامج، من خلال تقييم كافة المقترحات البحثية الأولية بنزاهة وشفافية وبشكل عادل وفقاً لعملية التقييم الشاملة والصارمة، ونتيجة لهذه الإجراءات الدقيقة التي يتم مراعاتها عند اختيار المقترحات البحثية.

وتأتي هذه التطورات كجزء من خريطة الطريق المعتمدة للدورة الخامسة لمنحة البرنامج، بعد تلقي برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار منذ الإعلان عن إطلاق دورته الخامسة 96 مقترحاً بحثياً تقدم بها أكثر من 400 باحث وعالم ومتخصص في مجال تعديل الطقس من 216 مركزاً بحثياً وجامعة ومؤسسة في القطاعين العام والخاص من 35 دولة حول العالم.

وفيما يتعلق بالمقترحات البحثية التي لم تدرج ضمن قائمة المشاريع المؤهلة للمرحلة المقبلة، فقد حرصت لجنة المراجعة الفنية الدولية على تقديم توجيهاتها الداعمة لهذه المقترحات بصورة تمكن باحثيها الرئيسيين من تطويرها والتقدم بها مجدداً في الدورات المقبلة للبرنامج.

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