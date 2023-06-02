افتتاح طريق يربط قطار الاتحاد بشارع المنامة في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

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كشفت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، ممثلة في مؤسسة الأشغال، أمس، عن افتتاح المرحلة الأولى من مشروع طريق جديد لربط محطة قطار الاتحاد «الميناء الجاف في منطقة الغيل» مع شارع المنامة، في إطار جهود الدائرة لتعزيز التنمية الاقتصادية والتجارية في الإمارة، بالإضافة لقطاع الطرق والبنية التحتية، بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن ومختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والسياحية والنقل البري.

وأوضح المهندس خالد فضل العلي مدير عام دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، أن افتتاح مشروع الطريق الجديد يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، ضمن استراتيجية الدائرة لتسريع وتيرة تطوير خدمات البنية التحتية والطرق في الإمارة تماشياً مع النهضة الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات، من خلال ربط محطة قطار الاتحاد مع شبكة الطرق وصولاً إلى منطقة الغيل الحرة.

وأشار إلى أن مشروع الطريق انطلقت أعماله في شهر نوفمبر 2022 كمرحلة أولى بواقع مسارين في كل اتجاه، وفي بعض المناطق ينخفض إلى مسار لكل اتجاه، ويمتد الطريق الجديد من شارع المنامة إلى محطة قطار الاتحاد بطول 8 كيلومترات، ويستوعب حركة 2000 شاحنة في الساعة لكل اتجاه، لافتاً إلى أن افتتاح المرحلة الأولى سيسهم في تأمين أسرع لحركة مرور المركبات والشاحنات.

وأضاف العلي: تعتزم الدائرة ممثلة في مؤسسة الأشغال برأس الخيمة، إطلاق المرحلة الثانية من المشروع خلال الربع الأخير من العام الجاري بطول 8 كيلومترات ليصل طول المشروع النهائي 16 كيلومتراً.

بهدف توفير عملية ربط منطقة الغيل بالمناطق المجاورة في ظل التطور العمراني والتوسع في إنشاء مناطق سكنية وصناعية جديدة، بالإضافة لتسهيل حركة مرور المركبات واختصار زمن الرحلة، وصولاً إلى مختلف مناطق دولة الإمارات، بما يسهم في تعزيز النهضة الاقتصادية والتجارية للدولة.

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