مختبر دبي المركزي يمنح شهادة مطابقة المنتجات لـجهات في 42 دولة

المصدر: دبي- وائل نعيم

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أكد داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي أن مختبر دبي المركزي حقق على مدار السنوات الماضية إنجازات مرموقة واعترافات ومرجعيات على الأصعدة كافة المحلية والإقليمية والعالمية.

واستطاع أن يطور ويوسع نطاق خدماته المقدمة بصورة استباقية التي تنفذ من خلال 5 مختبرات رئيسة يتفرع منها 71 مختبراً فرعياً، هذا فضلاً عن خدمة شهادة مطابقة المنتجات التي تقدم داخل الدولة، ولأكثر من 42 دولة.

مشيراً إلى أن مختبر دبي المركزي يعمل بصورة مستمرة على تطوير خدماته، استجابة للمستجدات التي تطرأ بصورة مستمرة على السوق المحلي بالإمارة، خاصة في ظل ديناميكية الاقتصاد المحلي، ومكانة دبي التي تتمتع أسواقها بثقة عالمية ومكانة ريادية مرموقة.

وقال داوود الهاجري في حوار مع «البيان» إن عدد الفحوصات المنجزة في جميع المختبرات التي يتضمنها مختبر دبي المركزي خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ أكثر من 996.867 ألف فحص.

جهود حثيثة

وأضاف: يقوم مختبر دبي المركزي ببذل جهود حثيثة لتوسعة نطاق منح شهادات المطابقة وفق أنظمة منح الشهادات المتنوعة داخل الدولة ولأكثر من 42 دولة في العالم.

ويعمل الكادر الفني لدى المختبر بالتقييم والتدقيق على المصانع المختلفة حول العالم التي ترى أن حصولها على شهادة/‏‏‏‏‏‏ علامة المطابقة من المختبر فرصة كبيرة لتسويق منتجاتها للسوق المحلي والمشاركة في المشاريع العملاقة في دول الخليج بشكل عام ودولة الإمارات ودبي بشكل خاص.

ولتعزيز مصداقية المختبر وكفاءته واستقلاليته عالمياً، حصل المختبر على الاعتماد كجهة منح شهادات وفق المواصفة العالمية الآيزو 17065من جهة مستقلة معترف بها عالمياً، ويقوم بإجراءات تطويرية وتحسينية بصورة مستمرة.

مكانة عالمية

وأوضح الهاجري أنه للوصول لهذه المكانة العالمية، طوّر المختبر أنظمة منح شهادات متنوعة وفق أفضل الممارسات العالمية لتقييم ومطابقة المنتجات المختلفة طبقاً للمواصفات المعتمدة.

حيث يقوم المختبر بتقييم ومنح شهادة/‏‏‏‏‏‏ علامة مطابقة لشريحة واسعة من المصانع التي تنتج منتجات متنوعة من طابوق، وحديد تسليح، وعزل حراري، ومصانع الخرسانة الجاهزة، وأنظمة سخانات المياه الشمسية، والأصباغ والمواد اللاصقة، وواجهات المباني، والمنتجات الغذائية وغيرها.

حيث يمتلك المختبر كادراً متميزاً مشهود لهم بالكفاءة والمهنية العالية عززتها رسائل الشكر من قبل المتعاملين من مختلف دول العالم والتي تعكس سعادتهم ورضاهم عن تميز الخدمات.

خدمات جديدة

ويحرص مختبر دبي المركزي على توظيف أحدث التقنيات تحقيقاً لأهداف ورؤية بلدية دبي ومنع الغش التجاري وتعزيز الدور الرقابي على منتجات الغذاء المختلفة وبالتالي الحفاظ على سلامة الغذاء وصحة المجتمع. وأطلق مختبر دبي المركزي بداية من مطلع العام الجاري عدداً من الخدمات الجديدة منها خدمة الكشف عن المينوكسيديل في المنتجات.

حيث تعتبر مادة دوائية تستخدم كعلاج لإنبات الشعر منذ عقود ويتم وصفها عن طريق أطباء مختصين، وبالتالي على المنتج التي تحتوي على تلك المادة أن تكون مرخصة قبل طرحها في الصيدليات أو الأسواق المحلية من الجهات المختصة.

وخدمة الكشف عن تواجد البقايا والمكونات ذات المصدر الحشري والمستخدمة في تصنيع العينات الغذائية المختلفة، وجاء ذلك بعد موافقة الاتحاد الأوربي بالسماح باستخدام مصادر مختلفة من الأنواع الحشرية في منتجات الأغذية.

إنجازات وجوائز

وأضاف: حصل مختبر دبي المركزي مؤخراً على المركز الأول لجائزة Best business award –عن فئة (أفضل منتج /‏‏‏‏‏‏ إجراء مستدام) والتي تنظمها منظمة Awards Intelligence، حيث فازت مبادرة «منح الشهادات وعلامة المطابقة لمنتجات العزل الحراري حسب متطلبات دليل المباني الخضراء الخاص ببلدية دبي – السعفات»، بالمركز الأول..

وتهدف الجائزة إلى إبراز أهم الإنجازات والمنتجات التي تساهم بشكل كبير في بناء مدن وبيئة مستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية واستخدامها بصورة صحيحة.

كما حصل المختبر على المركز الأول -الفائز الوطني- على مستوى دولة الإمارات بجائزة Energy Globe Award عن فئة (الأرض –Earth) والتي تنظمها منظمة (Energy Globe)، حيث فازت مبادرة إعادة استخدام الخرسانة الفائضة في المشاريع الإنشائية والمنتجة من قبل مصانع الخرسانة.

كما حصد مختبر دبي المركزي خلال عام 2023 جائزة في مجال البحث والابتكار والتي تنظمها وزارة الطاقة والبنية التحتية بفئة تأثيرات تغيير المناخ على مرونة قطاعات الطاقة والبنية التحتية عن مشروع استخدام النفايات الزجاجية في رصف طبقة القاعدة الإسفلتية بحسب الظروف المناخية السائدة لإمارة دبي.

مختبر مرجعي

وقال إنه تم اعتماد مختبر دبي المركزي التابع لبلدية دبي كمختبر مرجعي من قبل المكتب الإقليمي لمجموعة «ماركس آند سبنسر» في دبي، وذلك في مجال دراسات تقدير فترة صلاحية المنتجات الغذائية، لافتاً إلى أن ذلك يأتي تعزيزاً لجهود البلدية في تبنّي أحدث التقنيات المتطورة لضمان توفير أفضل مقومات الصحة والسلامة والأمان والتي تُعدُّ على رأس أولوياتها.

والتي تهدف من خلالها إلى تعزيز جودة الحياة لجميع سكان وزوار إمارة دبي، وترسيخ مكانتها كأفضل مدينة للحياة. ويضاف هذا الإنجاز إلى سلسلة الإنجازات التي حققتها بلدية دبي في مجال الفحوصات والتحاليل المخبرية، التي تضمن تحقيق مستويات صحة وسلامة عالية لأفراد المجتمع كافةً.

قطاع البنية التحتية والبناء

وأشار داوود الهاجري إلى أن مختبرات مواد البناء والبنية التحتية تعمل على فحص العديد من المنتجات المستخدمة بقطاع البنية التحتية وقطاع البناء بإمارة دبي، وتساهم في تعزيز كفاءة قطاع البنية التحتية والبناء، الذي يعد أحد القطاعات الحيوية بالإمارة التي تتميز بالريادة والعالمية، وتتسم بطابع ديناميكي حضاري وعمراني.

ويُعتبر مختبر مواد البناء والبنية التحتية التابع لمختبر دبي المركزي بمثابة الذراع الفني وحجر الأساس الذي يضمن تنفيذ مشاريع ذلك القطاع بمنتجات تتميز بأعلى معايير الجودة.

منتجات غذائية

وتابع: تعمل مختبرات التحليل الكيميائي ومختبرات التحليل الميكروبيولوجي على فحص مختلف المنتجات الغذائية، الاستهلاكية، المتوفرة بالسوق المحلي وكذلك التي يتم استيرادها أو إعادة تصديرها عبر المنافذ الحدودية للإمارة منها على سبيل المثال المكملات الغذائية، المواد الملامسة للأغذية، مواد العناية الشخصية ومستحضرات التجميل والمنظفات، لعب الأطفال والمنسوجات، السجاد وغيرها.

كما تضم مختبرات التحليل الكيميائي مختبرات متطورة لفحص الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، مدعمة بتقنيات متطورة وأجهزة حديثة تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، بما يضمن دقة وجودة الفحوصات المخبرية.

تقنيات متطورة

أوضح داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي أن مختبرات فحص الأجهزة الكهروميكانيكية تستخدم مجموعة واسعة من التقنيات والأجهزة المتطورة لإجراء فحوصات سلامة وجودة الأجهزة الكهروميكانيكية التي يتم تداولها بالسوق المحلي بالإمارة، منها على سبيل المثال لا الحصر: الأجهزة المنزلية كمعدات الطهي والثلاجات، سخانات المياه، والموصلات الكهربائية.

حيث يتم فحصها بدقة للتأكد من سلامتها وجودتها وكفاءتها في استهلاك الطاقة الكهربائية ومطابقتها المواصفات العالمية ، كما تضم مختبرات خاصة لفحص الأجهزة والأدوات الكهربائية والإلكترونية والاتصالات للتأكد من سلامتها، ومختبرات لفحص سلامة الإضاءة والمحركات والقوابس الكهربائية، وذلك باستخدام أحدث التقنيات ووفق أفضل الممارسات العالمية.

داوود الهاجري:

› المختبر يمنح شهادة مطابقة المنتجات في الإمارات ولأكثر من 42 دولة

› تطوير أنظمة منح شهادات متنوعة وفق أفضل الممارسات العالمية

› تحسين مستمر للخدمات بصورة استباقية تعزز ريادة دبي والثقة بأسواقها

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