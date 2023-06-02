الإمارات تدعم قدراتها المتنامية لعلاج السرطان بعقار نوعي جديد

المصدر: أبوظبي - وام

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عززت دولة الإمارات قدراتها الطبية في علاج السرطان لتكون من أوائل دول منطقة الشرق الأوسط في الحصول على عقار «تريميليموماب» الدوائي الثوري الجديد الذي أعلنت إطلاقه «أسترازينيكا» الشركة العالمية المتخصصة في الصناعات الدوائية القائمة على البحث العلمي. ويعد هذا الابتكار الدوائي نقلة نوعية في علاج السرطان، إذ يستهدف علاج العديد من الأورام السرطانية.

وأعلنت «أسترازينيكا» أن التجارب السريرية أثبتت كفاءة العقار كمزيج دوائي وقدرة المرضى المصابين بأنواع عديدة من الأورام السرطانية على تحمله بما يشمل سرطان الرئة النقيلي ذي الخلايا الصغيرة وسرطانات القنوات الصفراوية.وأظهر الدواء نتائج واعدة في إطالة معدلات البقاء على قيد الحياة دون تفاقم المرض ومعدلات الحياة الإجمالية، الأمر الذي يزوّد المرضى بمخرجات علاجية أفضل ويعزز من جودة حياتهم.

واستضافت «أسترازينيكا» سلسلة من ورش العمل والجلسات لهذا الغرض، بهدف تعريف خبراء الرعاية الصحية في دولة الإمارات بماهية الدواء الجديد.

وشهدت الجلسات مشاركة أكثر من 100 متخصص في قطاع الرعاية الصحية من منشآت طبية رئيسية متخصصة في علاج السرطان.

تحسين

واستعرض عدد من خبراء الرعاية الصحية الإقليميين والدوليين البيانات الثورية التي نتجت عن استخدام مزيج العلاج المناعي لتحسين معدلات البقاء على قيد الحياة بين المرضى المصابين بسرطان الكبد والرئة والذين يحتاجون بشكل عاجل لخيارات دوائية جديدة وفعالة.

ينسجم إطلاق عقار(IMJUDO) بدولة الإمارات مع تركيزها المتنامي على توفير رعاية عالية الجودة لمرضى السرطان، لاسيما مع احتضان الدولة لأكثر من 30 مركزاً وعيادة لعلاج هذا المرض.

وعملاً بتوجيهات وزارة الصحة ووقاية المجتمع تواصل دولة الإمارات تنفيذ خطط استراتيجية شاملة لتحسين مستويات رعاية السرطان والارتقاء بممارسات التشخيص المبكر وتعزيز توافر العلاجات المبتكرة.

يأتي إطلاق العقار داعماً لالتزام دولة الإمارات بتطوير منظومة رعاية الأورام ورفد المرضى وأسرهم بوصول يسير إلى أحدث الخيارات العلاجية.

التزام

ويعكس إطلاق هذا العقار الدوائي المبتكر التزام «أسترازينيكا» بإحداث تحول جذري في مشهد الرعاية الشاملة لأمراض السرطان في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط عموماً في ظل توجيه الشركة تركيزها نحو تحسين المخرجات العلاجية للمرضى وتعزيز رفاه أسرهم، ويمثل عقار IMJUDO ثمرة هذه المساعي.

قال الدكتور حميد الشامسي رئيس جمعية الإمارات لطب الأورام: «يعتبر عقار IMJUDO خطوة مهمة لدعم المساعي العالمية للتصدي لمختلف أنواع السرطان، لاسيما وأن البيانات الأولية التي تدعم هذا العقار الثوري تشير إلى أنه العلاج الأول والوحيد المعتمد لإعطائه مع عقار IMFINZI الذي أظهرت بياناته الممتدة على مدار ثلاث سنوات فاعليته كخط علاجي أول لسرطان الخلايا الكبدية المتقدم أو غير القابل للاستئصال».

وأضاف: «يمنح هذا العلاج المناعي السبّاق أملاً جديداً للمرضى وعائلاتهم.. ويرسخ مكانة دولة الإمارات الرائدة في رعاية السرطان بمنطقة الشرق الأوسط وموقعها وجهة عالمية لتلقي أفضل مستويات الرعاية الصحية، ونتطلع قدماً لرؤية النتائج الإيجابية التي سيعود بها عقار IMJUDO على المرضى، وماضون في تعاوننا مع «أسترازينيكا» للتصدي لتحديات مرض السرطان».

وتلتزم «أسترازينيكا» ببذل كل جهد ممكن لضمان توافر عقار IMJUDO في دولة الإمارات وسهولة الوصول إليه، مع استمرارها بالتعاون مع مزودي خدمات الرعاية الصحية وصناع السياسات ومجموعات دعم المرضى لنشر الوعي حول هذا العقار ودوره في الارتقاء بمستويات رعاية مرض السرطان.

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