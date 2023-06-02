أكاديمية أنور قرقاش تنظم هاكاثون «ابتكر من أجل عالم مستدام»

المصدر: أبوظبي - وام

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نظمت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، أخيراً، هاكاثون «ابتكر من أجل عالم مستدام» بهدف تعزيز ريادة الأعمال وتطوير حلول مبتكرة لتحديات تغيّر المناخ المستقبلية.

وأتاح الهاكاثون للمشاركين الفرصة لابتكار حلول للتحديات ضمن أحد المحاور التالية، وهي تطوير حلول برمجية لمراقبة انبعاثات غازات الدفيئة، وإيجاد حلول برمجية لتعزيز الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة، وبناء حلول برمجية لترسيخ ثقافة الاستدامة.

وقدم هاكاثون أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية منصة للطلبة ورواد الأعمال والمبتكرين الذين يجمعهم الشغف بدفع عجلة التغيير الإيجابي لمواجهة تحديات التغير المناخي، وأتاح للمشاركين فرصة التعاون مع أقرانهم الذين يشاركونهم رؤاهم وطموحاتهم، وعرض حلولهم المبتكرة، والاستلهام من تجربة كوكبة من الخبراء في هذه المجالات.

ويعتبر مشروع هاكاثون «ابتكر من أجل عالم مستدام» أحد المشاريع التحوليَّة ضمن اتفاقيات الأداء للجهات الحكومية الاتحادية لعام 2022، التي تشكل مشاريع نوعية ومحركات للنقلات المستقبلية للدولة، وأدوات تعزز من تنافسيتها.

ويدعم هذا المشروع التحولي مساعي حكومة دولة الإمارات لتسريع وتيرة تحقيق المستهدفات الرامية لبناء قوة داعمة للأجندة العالمية للاستدامة البيئية، في إطار رؤية «نحن الإمارات 2031»، التي تتطلب مضاعفة وتضافر الجهود وتنفيذ مبادرات نوعية تسهم في تحقيق التطلعات الحكومية، وتنعكس إيجاباً على المجتمع وقطاعات الدولة المختلفة. ويشكل المشروع داعماً رئيساً للمساهمة في أن يكون المجتمع الأكثر ازدهاراً خلال السنوات العشر المقبلة.

ونالت الفرق الثلاثة الأولى ضمن كل فئة جوائز نقدية تتجاوز 20 ألف درهم، إلى جانب فرصة عرض مشاريعهم أمام خبراء في الاستدامة والتغير المناخي. وحاز المركز الأول فريق «درون دروب»، والمركز الثاني فريق «شخص»، والثالث فريق «نومو»، وتتأهل الفرق الفائزة للمشاركة في المرحلة الثانية من الهاكاثون، «برنامج المسرعات»، حيث سيتم دعم أفكارهم لتصبح قابلة للتطبيق تجارياً وتنفذ على أرض الواقع. كما سيتم تدريب الفرق على تصميم خطة تسويق المشروع، والخطة المالية، وبناء الفريق، والعلاقات مع قطاعات أخرى، والتسويق واستراتيجية تطوير الأعمال.

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