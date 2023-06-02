إحاطة حول مشاركة الشباب بشأن المناخ

المصدر: أبوظبي ـ وام

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شارك أعضاء مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، في الإحاطة الافتراضية التي نظمها الاتحاد البرلماني الدولي حول مشاركة الشباب في مفاوضات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ.

مثل الشعبة سارة محمد فلكناز نائب رئيس المجموعة وممثلة المجموعة العربية في مكتب منتدى الشباب، وميرة سلطان السويدي، ومروان عبيد المهيري أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.



وأكدت سارة فلكناز في مداخلة لها، أهمية زيادة وعي الشباب في قضايا التغير المناخي، للمشاركة بفعالية في مفاوضات المناخ الخاصة بـ«كوب28»، منوهة إلى أن الإمارات تعمل على أن تكون مشاركة الشباب في المؤتمر فاعلة.

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