«إسلامية دبي» تحصل على «جائزة النظام المبتكر»

المصدر: دبي - البيان

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حصلت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي- إدارة تقنية المعلومات بقطاع الدعم المؤسسي على جائزة النظام الإداري المبتكر والمشروع المتميز لعام 2023 ، في مشرع الحوسبة السحابية على مستوى جهات عدة من شركة مورو الذراع التقنية لهيئة كهرباء ومياه دبي«ديوا».

وقال ناصر خميس مبارك مدير إدارة تقنية المعلومات بالدائرة: إنه بناء على التوجهات الحكومية الرشيدة في ضرورة الاستخدام الأمثل للموارد، وتسخير التقنيات التكنولوجية الحديثة في تطوير كل الخدمات الحكومية، وبناء عليه تقدمت الدائرة، ضمن جهات عدة بمشروع الحوسبة السحابية، وحصلت على الجائزة من جهة متخصصة في IT تقنية المعلومات وتسمى «tahawultech».

وأوضح أن المشروع يطبق أحدث التكنولوجيا في مجال البنية التحتية التقنية، وبسببه تم حصول الدائرة على ختم 100 % لا ورقية المقدم من دبي الرقمية، وسهل المشروع أيضاً مشاركة أنظمة الدائرة مع جهات خارجية، ودوائر حكومية أخرى، وإتاحة الأنظمة الداخلية بالدائرة للعمل عن بعد.

وأفاد محمد أحمد الزرعوني رئيس قسم الشبكات وأنظمة التشغيل بإدارة تقنية المعلومات بالدائرة أن من إيجابيات المشروع أيضاً أنه ساعد في إدارة الخوادم في الدائرة، وأسهم في تقليل تدخل العنصر البشري في أنظمة الدائرة، وقلل من التكاليف التشغيلية للبنية التحتية التقنية من صيانة، ورخص، وطاقة، وغيرها.

تسلم الجائزة محمد أحمد الزرعوني رئيس قسم الشبكات وأنظمة التشغيل بالدائرة من عارف المالك الرئيس التنفيذي للمنتجات الرقمية في شركة مورو الذراع التقنية لـ«ديوا»، في حفل أقيم أخيراً في دبي.

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