هيئة الأعمال الخيرية تطلق حملة «بردوا عليهم»

المصدر: عجمان - وام

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أطلقت هيئة الأعمال الخيرية العالمية، حملتها الصيفية للعام الجاري، التي تقام تحت شعار «بردوا عليهم» متضمنة عشرات المشاريع الإنسانية والخيرية داخل الدولة وخارجها، بهدف تخفيف معاناة الأسر المتعففة والعمال خلال فصل الصيف.

ومن أبرز المشاريع التي تنفذها الحملة، سقيا الماء للمصلين والعمال والأسر المحتاجة، وتوفير المكيفات والثلاجات المنزلية والمراوح والمولدات الكهربائية والمظلات والطاقة الشمسية، إلى جانب مشاريع حفر الآبار وصيانتها وتوزيع المياه بالصهاريج والمشاريع العامة مثل بناء المساجد ومراكز تحفيظ القرآن الكريم وغيرها.

وقال الدكتور خالد عبدالوهاب الخاجة، الأمين العام للهيئة إنه مع ارتفاع درجات الحرارة، أطلقت الهيئة هذه الحملة لتكون عوناً للفئات الأشد احتياجاً، بهدف توفير الحياة الكريمة لها، وسنقوم بزيارات ميدانية لعدد من الدول أبرزها موريتانيا والسنغال وبنين والنيجر، للوقوف على احتياجات السكان في المناطق النائية التي تحتاج لأبسط مقومات الحياة.

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