انطلاق نهائيات مسابقة «الشيخ راشد لأجمل ترتيل» غداً

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم عن الترتيبات الخاصة بانطلاقة نهائيات مسابقة «الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم لأجمل ترتيل»، في دورتها السادسة عشرة 1444، يوم غد السبت ، وتستمر لغاية الأربعاء المقبل، وذلك بعد أن تم الانتهاء من التصفيات المبدئية للمسابقة، التي كانت قد أقيمت بمقر الجائزة بمنطقة الممزر من 27 إلى 28 مايو الماضي، بمشاركة أكثر من 700 متسابق في أفرعها الخمسة وهي: فرع براعم القرآن، وفرع فتيان القرآن، وفرع شباب القرآن، وفرع أئمة المساجد، وفرع فئة الأذان.

وأشار المستشار إبراهيم محمد بوملحه مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة إلى أن هذه الدورة شهدت مشاركة واسعة، وتنافساً كبيراً بين المشاركين.

وأوضح أن اكتشاف المواهب والأصوات القرآنية ورعايتها وتأهيلها وتشجيع أصحابها وتعزيز مكانتهم في المجتمع وتقديمهم كونهم نماذج متميزة لقراء المستقبل يعد من الأهداف الرئيسية، التي تتبناها هذه المسابقة.

وأشار إلى أن عدد المتأهلين للمسابقة النهائية بلغ 52 متسابقاً، منهم عدد 10 من فئة براعم القرآن، وسيجري اختبارهم غداً ، كما تأهل 11 من فئة فتيان القرآن، وسيجري اختبارهم بعد غدٍ الأحد ، كما تأهل عدد 10 من فئة شباب القرآن سيجري اختبارهم الاثنين المقبل.

وعن فئة أئمة المساجد فقد تأهل منهم 11 سيجري اختبارهم الثلاثاء ، كما تأهل 10 من فئة الأذان سيجري اختبارهم الأربعاء، وأصدرت الجائزة قراراً إدارياً بتشكيل لجنة تحكيم خاصة، للإشراف على هذه التصفيات، برئاسة المهندس أسامة هاشم الصافي، وعضوية فضيلة الشيخ عبدالعزيز حسين الحوسني، وفضيلة الشيخ سلطان عبدالله.

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