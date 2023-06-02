نائب في «الكنيست» يدعو نتنياهو وحكومته للتعلم من شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

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دعا حمد عمار النائب في الكنيست الإسرائيلي حكومة بنيامين نتنياهو ومفتش الشرطة في تل أبيب إلى زيارة الإمارات والتعلم من شرطة دبي الجاهزية والسرعة في التعامل مع القضايا الأمنية.

وقال عمار، إن شرطة دبي تفوقت على العديد من الأجهزة الأمنية الرائدة عالمياً في قدرتها على ضبط المتهمين في القضايا خلال أقل من 24 ساعة وهي مدة زمنية قياسية. وجاءت دعوة النائب العربي في الكنيست على خلفية سرعة شرطة دبي في إلقاء القبض على المجرمين بمن فيهم أفراد في عصابات دولية للجريمة خلال ساعات محدودة من ارتكاب جرائمهم، الأمر الذي عزز مكانة دبي في صدارة أكثر مدن العالم أمناً وأماناً، وكان أحدث عمليات القبض التي أنجزتها شرطة دبي، إلقاء القبض على ثمانية أشخاص من الجنسية الإسرائيلية تورطوا في جريمة قتل مواطن من الجنسية ذاتها، حيث تمكنت القيادة العامة لشرطة دبي، من إلقاء القبض على اثنين من المتسببين الرئيسيين في الحادثة في غضون 3 ساعات، ثم تمكنت في أقل من 24 ساعة من إلقاء القبض على جميع من تورط في الحادثة.

إنجازات

وحظيت شرطة دبي بسمعة عالمية وحققت إنجازات كبيرة في مجال ضبط العصابات الدولية والمجرمين الهاربين، ورسخت أعلى مستويات الأمن والأمان في الإمارة.

وأثمرت جهود الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، عن خفض عدد البلاغات الجنائية بنسبة 63.2% خلال عام 2022، بالمقارنة مع عام 2021، وانخفضت الجرائم المقلقة المجهولة بنسبة 50 % خلال العام الماضي، إذ تعمل الإدارة على الانتهاء من 8 مشاريع مبتكرة تسهم في تعزيز الأمن والأمان في الإمارة.

وحققت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية إنجازات كبيرة من خلال حرصها على الخروج بمشاريع مبتكرة من شأنها الحد من الجريمة، وخفضها بشكل مستمر وسنوي.

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