استعراض سبل تعزيز تنافسية المنتجات الزراعية المحلية

المصدر: دبي - البيان

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عقدت وزارة التغير المناخي والبيئة الاجتماع الخامس للمزارعين برئاسة معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، الذي استعرض سبل تعزيز منافسة المنتجات الزراعية المحلية في أسواق الإمارات، وغيرها من الجوانب لدعم المزارعين على كل المستويات.

كما شهد الاجتماع توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التغير المناخي والبيئة وشركة «واترميلون هولدنغ ليمتد» بهدف التعاون ضمن مبادرة «تعزيز استدامة المزارع الوطنية»، بحضور محمد موسى الأميري الوكيل المساعد لقطاع التنوع الغذائي في وزارة التغير المناخي والبيئة.

وقالت معالي مريم المهيري: «يمثل تعزيز الأمن الغذائي الوطني أحد أهم التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات، ونسعى إلى تحقيق هذا الهدف وفق أفضل الممارسات العالمية وبما يواجه تحديات الأمن الغذائي في نقص المياه وقلة الأراضي الزراعية، وبما يسهم أيضاً في مساعي دولة الإمارات في مواجهة التغير المناخي عبر منظومة أكثر استدامة تحد من الانبعاثات الكربونية لقطاع الزراعة».

وأضافت معاليها: «في ظل عام الاستدامة ومع اقتراب استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28، نحن بحاجة إلى إبراز نموذج دولة الإمارات في تعزيز أمنها الغذائي بأكثر التقنيات الزراعية المستدامة، وتقديم نموذج عالمي في تطوير قطاع زراعي مُنتج ومستدام. كما نسعى في الوقت نفسه إلى تعزيز المزارع الوطنية من خلال دعم تلك المزارع بتكنولوجيا الزراعة الحديثة، بالإضافة إلى المساهمة في تسويق منتجاتهم في السوق الإماراتية ودعم تنافسيتها».

وخلال الاجتماع، تم استعراض تنفيذ توصيات الاجتماع الرابع لمجلس المزارعين من خلال تسليط الضوء على مبادرة «تعزيز استدامة المزارع الوطنية»، التي تهدف إلى جعل مزارع المواطنين مورداً رئيسياً للعديد من المحاصيل الزراعية .

كما ناقش الاجتماع تطوير برنامج لدعم مستلزمات الإنتاج الزراعي والبيوت المحمية الشبكية، وبرنامج دعم مستلزمات الإنتاج الزراعي لتخفيض تكلفة الإنتاج لتعزيز تنافسية المنتجات المحلية. كما استعرض الاجتماع تطورات خطة عمل المجلس لعام 2023 .

تفاهم

وعلى هامش الاجتماع الخامس لمجلس المزارعين، تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التغير المناخي والبيئة وشركة «واترميلون هولدنغ ليمتد» بهدف التعاون ضمن مبادرة «تعزيز استدامة المزارع الوطنية». وتوفر شركة «واترميلون هولندنغ ليمتد» منصة إلكترونية متكاملة لتسويق وعرض وبيع المنتجات الغذائية بالإضافة إلى منتجات أخرى، كما أنها متخصصة بإدارة سلسلة توريد الأغذية والأطعمة والتي يمكن لأي شخص من خلالها بعد تسجيل دخوله، التواصل مع موردين بهدف القيام ببيع أو شراء أو توزيع أو توصيل لأي نوع من أنواع البضائع والسلع.

وبموجب مذكرة التفاهم التي تستمر لخمس سنوات، تقوم شركة «واترميلون هولدنغ ليمتد» بتمكين المعنيين من الشركاء ضمن مبادرة تعزيز استدامة المزارع الوطنية من التسجيل في المنصة الإلكترونية المتكاملة الخاصة بها، وذلك لتسويق المنتجات الغذائية والزراعية الخاصة بالمزارعين.

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