مكتوم بن محمد: علمني محمد بن راشد أن شعب الإمارات ثروتها العظمى

المصدر: دبي - عبدالمنعم الشديدي

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أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن الإمارات وطن يسمو بقيادته وينهض بهمّة شعبه، وقال سموه تعلمت من مدرسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن «شعب الإمارات ثروتها العظمى، وأن غاية الحكومة الكبرى إسعاد الناس، وأن على الشعب أن يكون واعياً لرؤية الوطن وشريكاً في مسيرة بنائه».

وقال سموه في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في «تويتر» مرفقة بفيديو، «إن قيمنا امتداد لقيم آبائنا المؤسسين وشعبنا مخلص للوطن وقيادته»، وأضاف سموه: «الإمارات وطن يسمو بقيادته وينهض بهمّة شعبه».

أسس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مدرسة تعتمد على بناء الإنسان، وأصبح فكر سموه يحتذى محلياً وعربياً وعالمياً، حيث يرتكز منهج الإدارة والقيادة لدى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على الحيوية والإيجابية والإنتاجية ووضع أهداف طموحة والعمل بدأب على تحقيقها حتى أصبح هذا الشعب العظيم أسعد شعب.

وتخرج في هذه المدرسة رجال يحملون فلسفة سموه ليكونوا شركاء في نهوض الوطن، ويترجمونها فكراً وعملاً، وهو ما أكده سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، وهو أحد خريجي هذه المدرسة المتفردة، حين قال «شعب الإمارات ثروتها العظمى»، لقد أسست القيادة نموذجاً متفرداً في الاستثمار بالإنسان حتى أصبح ثروتها العظمى التي لا تقاس بمال، بل تسطر أفعالاً ليكون هذا الشعب الساهر على رؤية الوطن وشريكاً في بنائه لأنه هو اللبنة الأولى في مداميك الوطن، الذي بني بالتعب والجهد والأمن حتى أصبح يقاس بالحمد على نعمة الإمارات.

ويطلعنا سموه وهو رجل الاقتصاد ويتبوأ مناصب عدة محلياً واتحادياً، عن أهم الدروس التي تعلمها من مدرسة القائد «غاية الحكومة الكبرى إسعاد الناس»، فإسعاد الناس غاية تدرك في دولة الإمارات وهذا هو الهدف الأسمى للحكومة. إن التطور الذي تشهده الدولة وتحقيقها للعالمية أرضاً وفضاءً لا يجعلها إلا أن تزداد رسوخاً في القيم التي ورثناها عن المؤسسين، هذه القيم التي أنبتت شعباً مخلصاً لوطنه وقيادته وهذه أحد الدروس التي يطلعنا عليها سمو الشيخ مكتوم بن محمد، والتي نهلها من مدرسة معلم الأجيال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، «إن قيمنا امتداد لقيم آبائنا المؤسسين وشعبنا مخلص للوطن وقيادته».

مكتوم بن محمد: تعلمت من مدرسة محمد بن راشد أن شعب #الإمارات ثروتها العظمى وأن غاية الحكومة الكبرى إسعاد الناس وأنّ على الشعب أن يكون واعياً لرؤية الوطن وشريكاً في مسيرة بنائه. قيمنا امتداد لقيم آبائنا المؤسسين وشعبنا مخلص للوطن وقيادته. الإمارات وطن يسمو بقيادته وينهض بهمّة شعبه pic.twitter.com/jPgSUr8J4H — صحيفة البيان (@AlBayanNews) June 1, 2023

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