محاكم دبي تنظم جلسة عن إعادة الهيكلة و «الإفلاس»

المصدر: دبي - البيان

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نظمت محاكم دبي، ممثلة بإدارة الخبراء والمحكمين، بالتعاون مع المحكمة التجارية، جلسة حوارية بعنوان «المشكلات العملية الحسابية الخاصة بخطة إعادة الهيكلة والصلح الواقي من الإفلاس وآليات التصويت»، قدمتها القاضي الدكتورة حمدة عبدالله السويدي رئيس دائرة الإفلاس بالمحكمة التجارية، بمشاركة الخبير الحسابي الدكتور بسام عجول، وبحضور عدد 50 مشاركاً من السادة القضاة والخبراء، وموظفي محاكم دبي، ويأتي ذلك تماشياً مع خطة إدارة الخبراء والمحكمين الرامية لتطوير مهارات خبراء جدول محاكم دبي بشكل مستمر، واطلاعهم على ما يستجد من قوانين ذات صلة. وأشارت السويدي إلى أهمية الجلسات الحوارية بين الخبراء والقضاة في توفير منصة حوارية بين الجهة القضائية، وخبراء محاكم دبي، لتبادل المعرفة.

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