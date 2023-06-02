الإمارات وسويسرا تبحثان التعاون في المجالات القضائية

المصدر: أبوظبي، دبي - البيان

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استقبل المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، ستيفان بلاتلر النائب العام للاتحاد السويسري. وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين الجانبين في المجالات القضائية والقانونية، وآخر المستجدات وتبادل الأحاديث الودية، والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

لقاء

حضر اللقاء المستشار يوسف حسن المطوع النائب العام المساعد، والمستشار خليفة راشد بن ديماس المحامي العام الأول، رئيس المكتب الفني للنائب العام، والمستشار إسماعيل علي مدني المحامي العام الأول رئيس نيابة الأموال العامة، والمستشار الدكتور بكري عبدالله السيد، المكتب الفني للنائب العام.كما استقبل المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، في مكتبه أول من أمس، ستيفان بلاتلر، النائب العام للاتحاد السويسري، وماسيمو بادجي، سفير سويسرا لدى الدولة، والوفد المرافق لهما، إذ جرى بحث فرص التعاون بين نيابة أبوظبي والنيابة السويسرية، وسبل تنميتها، بما يدعم جهود تطوير الخدمات المقدمة.

وأكد المستشار علي البلوشي حرص النيابة العامة في أبوظبي على تطوير الشراكات مع مختلف الجهات النيابية على المستوى الدولي، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتعزيز العمل المشترك مع الشركاء الدوليين، وترسيخ الوجود في الساحة القضائية العالمية.

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