خالد بن محمد بن زايد يحضر حفل زفاف ولي عهد الأردن

المصدر: ‎وام

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نيابةً عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حضر سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، اليوم، حفل عقد قران الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية، على الأميرة رجوة الحسين، في العاصمة الأردنية عمَّان.

ونقل سموه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وخالص تهانيه إلى الملك عبد الله الثاني بن الحسين، عاهل الأردن، وعائلته الكريمة، بمناسبة زفاف نجلهم الأمير الحسين بن عبد الله، متمنياً له حياة سعيدة ومباركة.

كما حضر سموه - بجانب عدد من قادة الدول وممثليها - حفل العشاء الرسمي الذي أقامه الملك عبد الله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، بمناسبة زفاف نجله الأمير الحسين بن عبد الله الثاني.

وأعرب سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عن خالص تهانيه للأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي عهد الأردن، وتمنياته له حياة أسرية سعيدة وهانئة.

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